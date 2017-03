Pronostici Serie B/ Le ultime scommesse sui posticipi (oggi 5 marzo 2017)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 29^ GIORNATA, I POSTICIPI (5-6 MARZO 2017) - Nella ventinovesima giornata della Serie B 2016-2017 sono ancora da disputare i tre posticipi in programma fra domenica 5 e lunedì 6 marzo, i cui pronostici si annunciano molto combattuti, perché sono in programma sfide molto interessanti, fra derby, grandi rivalità e squadre con obiettivi molto ambiziosi fra cui tre delle prime quattro in classifica. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per queste tre partite, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Brescia-Verona (ore 15.00) - Nella gara di Brescia si affrontano due formazioni che non hanno grande continuità di risultati con la squadra di Brocchi che ha perso l’ultima a Bari, mentre il Verona di Pecchia ha trovato i tre punti grazie a Pazzini che si conferma come uno dei cannonieri più prolifici del girone. Rispetto alle gare del precedente turno si attendono diversi cambi da parte di entrambi gli allenatori. Il risultato più probabile per la partita del Rigamonti appare il pareggio.

Pronostico Benevento-Salernitana (ore 17.30) - C’è grande attesa a Benevento per il derby di ritorno con la Salernitana. Entrambe le squadre vogliono mettere la parola fine alla serie di sconfitte con una prestazione sopra le righe in questo match. Il rendimento del Benevento nelle gare in casa è ottimo, mentre la Salernitana lontano dall’Arechi sembra stentare maggiormente, per cui il pronostico dell’incontro vede favorita la formazione di casa.

Pronostico Frosinone-Cittadella (lunedì ore 20.30) - Il Frosinone gioca la gara che chiude la 29esima giornata e può quindi contare sulla conoscenza dei risultati delle dirette rivali prima di affrontare il Cittadella. La formazione di Marino non ha però nessun interesse a rallentare la corsa ora che ha conquistato la vetta della classifica, anche perché alle sue spalle preme la Spal. Il Cittadella non è più la squadra che aveva entusiasmato su tutti i campi ad inizio stagione, ma nell’ultimo turno si è presa i tre punti in casa contro il Trapani. Il pronostico della gara del Matusa è per la vittoria del Frosinone.

© Riproduzione Riservata.