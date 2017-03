Reggiana Padova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA REGGIANA PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Reggiana Padova sarà diretta dall’arbitro Giacomo Camplone della sezione di Pescara. In programma domenica 5 marzo 2017 alle ore 16.30, si presenta come una sfida importante per la classifica del girone B di Lega Pro, giunto alla nona giornata di ritorno. La formazione di casa ha bisogno di vincere anche perché questo è uno scontro diretto: il Padova infatti occupa il terzo posto mentre la Reggiana è quarta. Chi vince potrebbe così acquisire una posizione di spicco in classifica. Occasione importante per entrambe le formazioni, che sono reduci da due vittorie consecutive: la Reggiana ha battuto il Lumezzane e il Fano nelle ultime gare mentre il Padova ha avuto la meglio su Mantova e Teramo. Un big match che potrebbe anche riaprire la lotta al primo posto che al momento sembra essere ridotta al Venezia e al Parma. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Tantissimi gli appassionati di Lega Pro che seguiranno la gara del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, che potrebbe dire molto sul futuro delle due formazioni. Reggiana e Padova sognano di poter tornare effettivamente in serie B, sarà una gara fondamentale quindi per due compagini che hanno ancora molto da chiedere alla stagione.

La Reggiana di mister Menichini punterà sul 4-3-1-2 che molto bene sta facendo in queste ultime gare. In porta giocherà Narduzzo mentre Ghiringhelli, Spano, Rozzio e Contessa comporranno la linea difensiva. In mezzo al campo invece agiranno Sbaffo, Genevier e Bovo per una linea mediana di esperienza. Il trequartista sarà Cesarini con Guidone e Carlini a comporre la coppia d'attacco che dovrà far male alla formazione veneta. Il Padova invece per vincere punterà sul 3-5-2. In porta giocherà Bindi con Russo, Emerson e Cappelletti in difesa. In mezzo al campo nel Padova spazio per Mazzocco, Dettori e Mandorlini mentre sugli esterni giocheranno Favalli e Madonna. In avanti la coppia composta da De Cenco e Alfageme, duo che sta facendo molto bene e che potrebbe spingere la squadra biancorossa verso la serie B. In panchina ci sarà l'esperienza del brasiliano Neto Pereira, a lungo in serie B con la maglia del Varese negli scorsi anni.

La Reggiana vorrà vincere in quanto fin dall'inizio della stagione l'obbiettivo è quello dei play-off. La squadra emiliana vuole conquistare i tre punti che vorrebbero dire addirittura terzo posto. Una squadra che punta molto sul centrocampo di qualità con Sbaffo, Genevier e Bovo che in questo campionato stanno rendendo molto bene. Senza dimenticare anche la coppia Guidone-Carlini che segna con regolarità. Il Padova invece ha in Alfageme un riferimento essenziale per il suo gioco. L'argentino è un vero playmaker offensivo e perciò la squadra al momento non ne può proprio fare a meno.

Per quanto concerne invece le scommesse, la Reggiana viene quotata da Bwin a 2.40. Chi invece vuole puntare sul pareggio potrà disporre di una quota di 3.20 mentre il colpo del Padova fuori casa viene quotato a 2.70. L'allenatore della Reggiana, Menichini, ha ammesso di sognare seriamente la promozione in serie B. Una posizione buona per i play-off è l'obbiettivo degli emiliani che non vogliono sbagliare nello scontro diretto. Brevi, invece, ha spronato il suo Padova convinto di poter fare il colpaccio con la Reggiana. L'allenatore ha intenzione di dimostrare che il suo Padova può giocarsela da qui alla fine per la promozione in serie B. Gara da seguire quella di Reggio Emilia.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Reggiana-Padova sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

