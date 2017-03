Reggina Casertana/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA REGGINA CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Reggina Casertana, diretta dall'arbitro Daniel Amabile della sezione di Vicenza, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra formazioni che continuano a procedere tra alti e bassi nel girone C del campionato di Lega Pro. Prosegue nella sua politica dei piccoli passi la formazione amaranto, che nell'ultima trasferta di Castellammare di Stabia si è resa però protagonista di una clamorosa rimonta contro una formazione che di fatto si trova in piena lotta per la promozione in Serie B. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

La Reggina infatti si è ritrovata sotto con il punteggio di tre a uno sul campo della Juve Stabia, ma negli ultimi venti minuti del match grazie ad un micidiale uno-due firmato da De Vito e Leonetti è riuscita a strappare un punto prezioso ed ormai insperato dallo stadio Menti. A quota ventiquattro punti, appaiati a Catanzaro ed Akragas, i calabresi vedono al momento lontana tre lunghezze la salvezza diretta, ma possono comunque sperare considerando la voglia di lottare messa in mostra contro le Vespe. Si sta invece riaffacciando con convinzione in zona play off la Casertana, che contro la Virtus Francavilla in casa ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato disputate. Un successo, quello ottenuto contro la matricola pugliese, che ha regalato ai campani continuità dopo l'altro importantissimo successo in casa dell'Andria, ottenuto per giunta contro una squadra che veniva da una lunga serie positiva.

Allo stadio Granillo si fronteggeranno queste probabili formazioni: la Reggina affronterà la sfida col portiere Sala alle spalle della difesa a tre formata da De Vito, dal serbo Kosnic e da Gianola, mentre a centrocampo si muoveranno nella zona centrale della linea mediana De Francesco, lo svizzero Botta e il danese Knudsen. Romano sarà l'esterno di fascia destra e Porcino l'esterno di fascia sinistra, con il congolese Bangu che sarà avanzato in posizione di trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Bianchimano.

Risponderà la Casertana con Ginestra estremo difensore e Lorenzini e Rainone in coppia al centro della difesa, mentre D'Alterio e l'uruguaiano Ramos giocheranno sulle corsie laterali, rispettivamente di destra e di sinistra, in difesa. Il croato Rajcic sarà affiancato da Magnino e da De Marco nel terzetto di centrocampo, mentre l'argentino Corado come centravanti completerà il tridente offensivo assieme a Ciotola e a Carriero, quest'ultimo autore del gol vincente per i rossoblu contro la Virtus Francavilla.

Il passaggio al 3-5-1-1 per Karel Zeman e la sua Reggina è stato controverso, ma ha prodotto comunque un secondo tempo vibrante a Castellammare di Stabia, con i calabresi che raramente nel corso di questa stagione erano stati in grado di sfoderare tanto carattere. 4-3-3 confermato per la Casertana di Andrea Tedesco che nel complesso sembra aver trovato una buona continuità, anche se i campani non sembrano pronti per il salto di qualità. La formula allargata dei play off potrebbe però permettere ai rossoblu di essere comunque presenti nella post season.

Quote equilibratissime, con i bookmaker che hanno consapevolezza della fame di punti della Reggina e del buon momento attraversato dalla Casertana. Vittoria interna calabrese quotata 2.65 da Unibet, mentre Bet365 propone a una quota di 2.88 la vittoria esterna. Betclic offre invece a 3.10 la quota relativa all'eventuale pareggio. Per seguire Reggina-Casertana, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, sfida per la quale non ci sarà diretta tv, sarà necessario un abbonamento al portale sportube.tv che permetterà di vedere la diretta streaming video via internet. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.