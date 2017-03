Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, live score in diretta (28^ giornata, oggi)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI A, B, C (28^ GIORNATA, OGGI 5 MARZO 2017) - Prosegue domenica 5 marzo la ventottesima giornata della Lega Pro 2016-2017: come già spiegavamo ieri, il girone C è nuovamente traslocato alla domenica e si va dunque ad accoppiare al girone B. Restano comunque i due gruppi impegnati in questo giorno, ma il girone A che è iniziato sabato prevedeva un posticipo che si gioca oggi. Risultati girone A. Dunque alle ore 14:30 avremo Lucchese-Como: una partita molto interessante tra due squadre che ambiscono a qualificarsi per i playoff e che, se il campionato finisse oggi, avrebbero centrato l’obiettivo. Tuttavia entrambe sono in calo: il Como attendeva addirittura alle primissime posizioni con tre vittorie consecutive, poi ha ottenuto un punto nelle ultime due giornate ed è rientrato “nei ranghi”, occupando comunque - entrando in questa giornata - la settima piazza. La Lucchese invece entrava nel turno con il decimo posto; tuttavia da quando è partito Francesco Forte (15 gol in 21 partite) le cose si sono complicate e i toscani non vincono da quattro partite, avendo perso le ultime due. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Risultati girone B alle ore 14:30 si giocano Sudtirol-Sambenedettese e Teramo-Venezia; alle ore 16:30 Bassano-Mantova, Reggiana-Padova e Santarcangelo-Pordenone, mentre alle ore 20:30 avremo Ancona-Fano, Feralpisalò-AlbinoLeffe e Maceratese-Gubbio. Prosegue la grande corsa alla promozione diretta: il Venezia rischia qualcosa sul campo di un Teramo in fondo alla classifica ma capace di battere la Maceratese in casa, il Padova terzo (a -6) ha una sfida diretta contro la Reggiana che potrebbe effettuare il sorpasso e candidarsi a sua volta. Il Parma giocherà domani sera contro il Forlì, squadra che punta a salvarsi: se nel frattempo il Venezia sarà caduto in Abruzzo, per la prima volta i ducali potranno prendersi il primo posto nella classifica del girone e sparigliare le carte. Occhio anche al Pordenone: incostante, ma reduce da un clamoroso 6-0 al Bassano e non ancora tagliato fuori dalla corsa (pur essendo quinto a -10 dalla vetta).

Risultati girone C inizia alle ore 14:30 con Catania-Melfi, Fondi-Taranto, Messina-Monopoli, Reggina-Casertana, Siracusa-Vibonese e Virtus Francavilla-Lecce; alle ore 18:30 avremo Fidelis Andria-Akragas, Catanzaro-Matera, Foggia-Juve Stabia e Paganese-Cosenza. Match clou al San Vito dove il Foggia sogna di riprendersi il primo posto: possibile, perchè il Lecce è impegnato sul campo della sorprendente Virtus Francavilla che sta arrivando a cucire lo strappo con le quattro grandi del campionato. Tra cui il Matera, che ha perso le ultime tre partite ma in settimana ha vinto la semifinale di andata di Coppa Italia; guardando più in basso, interessante sfida tra la lanciatissima Paganese e il Cosenza, cercano punti disperati il Melfi (e non sarà facile a Catania) e la Vibonese, il Messina potrebbe trascinare il Monopoli nella difficile corsa alla salvezza.

GIRONE A

Ore 14:30 Lucchese-Como

CLASSIFICA

Alessandria 59

Cremonese 53

Livorno 50

Arezzo 49

Giana Erminio 43

Viterbese 41

Piacenza, Como 40

Renate 38

Lucchese (-1) 37

Pro Piacenza 35

Pistoiese, Siena 32

Olbia 31

Tuttocuoio, Lupa Roma, Pontedera 28

Carrarese 26

Racing Roma, Prato 23

GIRONE B

Ore 14:30 Sudtirol-Sambenedettese

Ore 14:30 Teramo-Venezia

Ore 16:30 Bassano-Mantova

Ore 16:30 Reggiana-Padova

Ore 16:30 Santarcangelo-Pordenone

Ore 20:30 Ancona-Fano

Ore 20:30 Feralpisalò-AlbinoLeffe

Ore 20:30 Maceratese-Gubbio

CLASSIFICA

Venezia 58

Parma 55

Padova 52

Reggiana 50

Pordenone 48

Gubbio 43

Bassano 40

Sambenedettese, Feralpisalò 38

AlbinoLeffe 37

Santarcangelo 33

Sudtirol, Maceratese (-2) 32

Forlì 29

Modena 28

Mantova 26

Teramo, Ancona 24

Lumezzane 23

Fano 20

GIRONE C

Ore 14:30 Catania-Melfi

Ore 14:30 Fondi-Taranto

Ore 14:30 Messina-Monopoli

Ore 14:30 Reggina-Casertana

Ore 14:30 Siracusa-Vibonese

Ore 14:30 Virtus Francavilla-Lecce

Ore 18:30 Fidelis Andria-Akragas

Ore 18:30 Catanzaro-Matera

Ore 18:30 Foggia-Juve Stabia

Ore 18:30 Paganese-Cosenza

CLASSIFICA

Lecce 58

Foggia 56

Matera, Juve Stabia 49

Virtus Francavilla 45

Catania (-7), Casertana (-2), Fondi (-1), Cosenza 39

Siracusa, Fidelis Andria 38

Paganese 33

Monopoli 30

Taranto 28

Messina 27

Catanzaro, Reggina, Akragas 24

Vibonese 19

Melfi (-1) 17

