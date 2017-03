Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score e prossimo turno (27^ giornata, oggi)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LA CRONACA DEGLI ANTICIPI. La 27esima giornata del campionato calcistico di Serie A sì è aperta con tre anticipi del sabato. Il primo in ordine cronologico è stato quello delle ore 15 giocato allo stadio Olimpico fra Roma e Napoli. Giallorossi e partenopei, rispettivamente secondi e terzi in graduatoria, prima del match erano separati da cinque lunghezze. La Roma è partita meglio, avvicinandosi in diverse occasioni dalle parti dell'estremo difensore Pepe Reina. A passare in vantaggio però è stato il Napoli, sfruttando una disattenzione difensiva della compagine capitolina. Dries Mertens ne ha approfittato per incunearsi in area e battere il portiere Wojciech Szczesny con un delizioso pallonetto, sfruttando un assiste chirurgico del capitano Marek Hamsik. La lupa non è riuscita a reagire e la prima frazione si è chiusa con gli azzurri in vantaggio. Nella ripresa la Roma ha provato a pareggiare immediatamente, ma è stato il Napoli a segnare e raddoppiare. In una perfetta azione di contropiede Lorenzo Insigne ha servito un cioccolatino a Mertens, che il belga ha solo dovuto depositare in porta, alle spalle dell'incolpevole Szczesny. La squadra di mister Luciano Spalletti ha provato a rientrare in partita, riuscendoci solo al 90esimo con un gol di Kevin Strootman, che ha spedito in porta un perfetto assist di Diego Perotti. Nel convulso finale i giallorossi hanno sfiorato il pareggio, scontrandosi contro la traversa e contro uno straordinario Pepe Reina, decisamente in giornata di grazia. Il Napoli del tecnico Maurizio Sarri con questa vittoria è salito a meno due dalla Roma, rendendo molto avvincente il finale di campionato.

Nel secondo posticipo, quello delle ore 18, allo stadio Luigi Ferraris in Marassi la Sampdoria ha battuto agevolmente il Pescara, imponendosi con il punteggio di 3-1. Ad aprire le marcature è stato Bruno Fernandes, ben assistito da Luis Muriel. Dopo meno di un quarto d'ora gli abruzzesi hanno rimesso in parità la contesa, andando a segno con la punta centrale Alberto Cerri, servito dal centrocampista libico Ahmed Benali. La Sampdoria non ha smesso di cercare il gol, che è arrivato dopo un quarto d'ora della seconda frazione con una rete di Fabio Quagliarella, su assist di Bruno Fernandes. La squadra di mister Marco Giampaolo ha messo i tre punti in cassaforte con la rete del ceco Patrik Schick, assistito ancora una volta da Bruno Fernandes. Con questi tre punti la Sampdoria ha certificato una salvezza che era solo una formalità, potendo giocare le ultime giornate senza nessun tipo di pressione. Il Pescara, fanalino di coda nella graduatoria di Serie A, è sempre più vicino al baratro del campionato cadetto.

Ricca di emozioni anche la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, svoltasi alle ore 20.45, che ha messo di fronte i padroni di casa del Milan e il Chievo Verona. I rossoneri di mister Vincenzo Montella si sono portati in vantaggio con un gol dell'attaccante colombiano Carlos Bacca, prima di subire la rete del pareggio di Jonathan de Guzmán su calcio di rigore. Bacca avrebbe potuto raddoppiare ad inizio secondo tempo, ma ha fallito il calcio di rigore. Il Diavolo nel finale di gara ha potuto usufruire di un altro calcio di rigore. A prendersi l responsabilità di tirarlo è stato Gianluca Lapadula, che ha battuto l'estremo difensore Stefano Sorrentino. Subito dopo il Chievo Verona è andato vicino al nuovo pareggio, colpendo la traversa con il terzino destro Fabrizio Cacciatore. Il Milan ha retto l'urto fino alla fine, riuscendo a conquistare i tre punti che gli hanno permesso di agganciare momentaneamente la Lazio al quinto posto in classifica, in piena zona Europa League.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (27^ GIORNATA, OGGI 5 MARZO 2017) - Archiviati gli anticipi, la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 è di nuovo in pista con le sette partite che chiudono il turno. Come avevamo già detto ieri non è previsto un Monday Night, e dunque l’ottava di ritorno si chiuderà questa sera. Come cambierà la classifica del campionato dopo queste gare? Nell’attesa di scoprirlo, presentiamo le partite che ci attendono domenica 5 marzo.

La partenza è alle ore 12:30, con il lunch match Atalanta-Fiorentina; alle ore 15 si giocano Cagliari-Inter, Crotone-Sassuolo, Empoli-Genoa, Torino-Palermo e Udinese-Juventus. Chiusura alle ore 20:45 con il match serale che sarà Bologna-Lazio. La capolista, reduce dalla semifinale di andata di Coppa Italia e in attesa di chiudere i conti negli ottavi di Champions League, affronta una trasferta non scontata: l’Udinese infatti aveva dato filo da torcere ai campioni d’Italia nella partita di andata (vinta in rimonta con una doppietta di Dybala), lo scorso anno avevano clamorosamente vinto alla prima di campionato allo Stadium e negli ultimi anni qualche grattacapo l’hanno creato. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Juventus che punta però a confermare il suo vantaggio in classifica, che sa di potersi virtualmente accontentare di un pareggio ma che come sempre sarà in campo per vincere. Impazza poi la corsa per l’Europa: l’Atalanta vuole tenersi stretto il suo quarto posto e in questo senso la partita contro la Fiorentina, virtualmente fuori dai giochi e in un periodo di crisi, è fondamentale per tenere a distanza l’Inter che, reduce dalla scoppola interna contro la Roma, deve ripartire contro la sua bestia nera Cagliari (ma gli isolani sono salvi e dunque non avranno troppe motivazioni).

La Lazio cerca punti esterni contro un Bologna che non vince da tempo, ma che ha dato qualche segnale di ripresa; il Torino ormai non si può più considerare in corsa, ma ha bisogno di tornare alla vittoria contro il Palermo. A proposito: la corsa alla salvezza sembra ormai definita (e non certo da oggi) ma qualche sorpresa potrebbe ancora esserci.

Il Crotone è all’ultima spiaggia contro il Sassuolo (e potrebbe non bastare perchè i calabresi hanno viaggiato a mezzo punto a partita), deve fare particolare attenzione l’Empoli che ha un punto nelle ultime cinque. I toscani ospitano il Genoa: il Grifone rischia, ha 11 punti di vantaggio ma se non ci sarà un’inversione di tendenza il finale di stagione potrebbe essere più complicato di quanto si pensasse.

SERIE A 2016-2017, 27^ GIORNATA

Domenica 5 marzo

Ore 12:30 Atalanta-Fiorentina

Ore 15:00 Cagliari-Inter

Ore 15:00 Crotone-Sassuolo

Ore 15:00 Empoli-Genoa

Ore 15:00 Torino-Palermo

Ore 15:00 Udinese-Juventus

Ore 20:45 Bologna-Lazio

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 66

Roma 59

Napoli 54

Atalanta 51

Lazio 50

Inter 48

Milan 47

Fiorentina 41

Torino 36

Sampdoria, Chievo 35

Cagliari 31

Sassuolo 30

Udinese 29

Bologna 28

Genoa 26

Empoli 22

Palermo 15

Crotone 13

Pescara 12

SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA

Venerdì 10 marzo

Ore 20:45 Juventus-Milan

Sabato 11 marzo

Ore 20:45 Genoa-Sampdoria

Domenica 12 marzo

Ore 12:30 Sassuolo-Bologna

Ore 15:00 Chievo-Empoli

Ore 15:00 Inter-Atalanta

Ore 15:00 Napoli-Crotone

Ore 15:00 Pescara-Udinese

Ore 20:45 Fiorentina-Cagliari

Ore 20:45 Palermo-Roma

Lunedì 13 marzo

Ore 20:45 Lazio-Torino

