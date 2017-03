RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (29^ GIORNATA, 5-6 MARZO 2017) - La ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 si completa fra domenica e lunedì con tre posticipi, molto importanti perché vedono scendere in campo tre delle prime quattro squadre in classifica. Dunque eccovi subito il programma di questi incontri da seguire con grande attenzione per delineare la situazione: oggi, domenica 5 marzo 2017, si giocano alle ore 15.00 Brescia-Verona e alle ore 17.30 Benevento-Salernitana, mentre domani lunedì 6 marzo l’appuntamento è alle ore 20.30 con Frosinone-Cittadella. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

Verona, Benevento e Frosinone dunque sotto i riflettori, ma per ciascuna delle tre si tratterà di sfide assai delicate. Cominciamo dal Verona che deve giocare in casa della storica rivale Brescia: tecnicamente non è un derby, visto che si parla di due regioni diverse, ma le province confinano e da sempre fra Brescia e Verona c’è grande rivalità. Inoltre le Rondinelle stanno passando un periodo particolarmente complicato e dunque non potranno fare sconti ai “quasi cugini” dell’Hellas, che dal canto loro nelle ultime settimane hanno decisamente rallentato la marcia e di conseguenza devono tornare a fare bene per non mettere a rischio il ritorno in Serie A, che a Natale sembrava scontato. Derby campano a tutti gli effetti sarà quello fra Benevento e Salernitana, altro test per i sogni di una neopromossa dalla Lega Pro che sogna il clamoroso salto doppio essendo in piena lotta per la promozione in Serie A, ma anche i padroni di casa hanno bisogno di punti perché la salvezza è tutt’altro che al sicuro.

Domani sera si chiude con Frosinone-Cittadella, sfida molto significativa per entrambe le compagini dal momento che i veneti sono in piena lotta per un posto nella zona playoff e dunque saranno una rivale ostica per le ambizioni del Frosinone, che sono naturalmente ancora più elevate visto che i ciociari puntano esplicitamente alla promozione diretta e potranno scendere in campo conoscendo già tutti i risultati delle rivali, anche se questo non è detto che sia un vantaggio. Una cosa però è certa: tra oggi e lunedì ci godremo tre posticipi di Serie B da seguire con la massima attenzione.

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Frosinone 52

Spal 51

Verona 49

Benevento (-1) 46

Bari 43

Cittadella 42

Spezia 41

Perugia, Novara 40

Virtus Entella 39

Carpi 37

Avellino 36

Ascoli 34

Salernitana, Pisa 32

Brescia 31

Cesena, Latina 30

Pro Vercelli, Vicenza 29

Trapani 25

Ternana 23





SERIE B 2016-2017, 29^ GIORNATA

Domenica 5 marzo

Ore 15:00 Brescia-Verona

Ore 17:30 Benevento-Salernitana

Lunedì 6 marzo

Ore 20:30 Frosinone-Cittadella

PROSSIMO TURNO

Sabato 11 marzo, ore 15.00

Bari-Frosinone

Benevento-Entella

Cittadella-Perugia

Latina-Carpi

Salernitana-Brescia

Spal-Cesena

Spezia-Avellino

Domenica 12 marzo, ore 15.00

Novara-Pro Vercelli

Ternana-Trapani

Ore 17.30 Vicenza-Pisa

Lunedì 13 marzo, ore 20.30

Verona-Ascoli

