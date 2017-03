SECRET HANDSHAKE/ Video, l'esultanza di Dele Alli e Harry Kane diventa virale: sapreste rifarla?

SECRET HANDSHAKE VIDEO, L'ESULTANZA DI DELE ALLI E HARRY KANE DIVENTA VIRALE. E POCHETTINO APPROVA - "Secret handshake": sta facendo discutere in Inghilterra l'esultanza di Dele Alli con Harry Kane durante il match contro l'Everton. I due giocatori del Tottenham si sono dati una strana stretta di mano. «Abbiamo pensato di festeggiare un po' i gol e sembra che ci stia facendo bene, quindi dobbiamo continuare così» ha dichiarato Kane ai microfoni di Sky Sports. Alli, invece, ha spiegato che non c'è stato bisogno di fare tanta pratica per riproporre al meglio l'esultanza: «Non è molto complicata» (clicca qui per vederla). I tifosi non sembrano apprezzare questa moda, invece l'allenatore Mauricio Pochettino è convinto che contribuisca a migliorare l'umore all'interno dello spogliatoio. E, infatti, il tecnico del Tottenham ha rivelato di aver imposto ai giocatori di scambiarsi una stretta di mano prima di ogni allenamento. «Quando tocchi una persona provi un'emozione. È importante creare un buon feeling e lavorare con uno stato d'animo positivo» aveva dichiarato Pochettino al sito ufficiale del Tottenham qualche giorno fa. E in Inghilterra non si parla d'altro che delle strette di mano degli Spurs, una tradizione a cui è molto legato anche Son Heung-Min (clicca qui per vedere la sua stretta di mano segreta). Come vi abbiamo anticipato, questa moda non piace proprio a tutti. Nonostante ciò è diventata virale. Tantissimi i commenti sui social network: «Gran bel gol di Kane, ma per favore ripetere più quella stretta di mano con Alli» ha scritto, ad esempio, un tifoso su Twitter. «Il gol di Kane dovrebbe essere annullato dopo l'esultanza con la stretta di mano» ha scritto un altro. E c'è chi l'ha paragonata ad una di Homer Simpson (clicca qui per visualizzare il post).

