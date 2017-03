Santarcangelo Pordenone/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA SANTARCANGELO PORDENONE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Santarcangelo Pordenone, diretta dall’arbitro Vito Mastrodonato di Molfetta e in programma oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida prevista nella nona giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro. Di fronte due formazioni che stanno affrontando un campionato decisamente positivo. Vale sicuramente per i romagnoli, che al momento a quota trentatré punti e all'undicesimo posto in classifica, sono non solo lontani sette punti dalla zona play out, con la salvezza diretta obiettivo primario della compagine gialloblu. Ma si trovano anche a soli quattro punti di distanza dall'Albinoleffe decimo e dalla zona play off. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Ambizioni alimentate dalla solidità dimostrata dal Santarcangelo in questo campionato, squadra proverbialmente dura a morire anche se i tanti pareggi hanno frenato quello che poteva essere un vero e proprio salto di qualità. I friulani invece forse speravano in qualcosa di più, ma la grandissima concorrenza di un campionato che vede nel Venezia, nel Parma e nel Padova tre autentiche corazzate, non ha permesso ai neroverdi di puntare al salto diretto in Serie B. C'è una zona play off da mantenere, con la squadra di Tedino che dopo un momento difficile ha scaricato tutta la sua rabbia la settimana scorsa nel match contro il Bassano, battuto con un clamoroso sei a zero grazie alle doppiette di Cattaneo e Berrettoni e alle reti di Bulevardi ed Arma.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Santarcangelo scenderà in campo con Nardi estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Paramatti, Adorni e Sirignano. Florio sulla fascia destra e Giovanni Rossi sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali di centrocampo, con Gatto, Riccardo Carlini e Danza che copriranno invece la zona centrale della linea mediana. In attacco ci sarà Defendi a fare compagnia a Cori nel tandem offensivo. Pordenone schierato con Semenzato, Marchi, Stefani e De Agostini schierati dalla fascia destra alla fascia sinistra nella linea a quattro difensiva davanti al portiere Tomei. Terzetto di centrocampo confermato con Bulevardi, Suciu ed il marocchino Arma, saranno poi titolari nel tridente offensivo Misuraca, Berrettoni e Padovan.

3-5-2 confermato per il Santarcangelo di Marcolini, che è ormai una realtà consolidata del girone B di Lega Pro ed una delle formazioni più affidabili, pur senza picchi straordinari, a livello di rendimento, con tre sole sconfitte subite negli ultimi tre mesi, due delle quali nella terribile doppietta riservata dal calendario con le sfide in successione contro Parma e Reggiana. 4-3-3 per il Pordenone di Tedino che se ha avuto un difetto in questa stagione, è stato quello di non aver tenuto testa negli scontri diretti alle grandi del campionato. Dopo la semifinale play off disputata nella passata stagione, i Ramarri proveranno ad essere comunque protagonisti nella post season, considerando l'oggettiva qualità del loro organico. Servirà però in questo finale di stagione stabilizzare un rendimento che ha avuto troppi alti e bassi per pensare di puntare davvero alla cadetteria.

Quote equilibratissime visto il buon momento delle due squadre, con Unibet che propone a 2.65 la vittoria interna dei romagnoli, mentre Paddy Power fissa a 3.10 la quota relativa all'eventuale pareggio e a 2.50 la quota per la vittoria esterna dei Ramarri. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Santarcangelo Pordenone sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

