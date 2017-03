Siracusa-Vibonese / Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA SIRACUSA VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Siracusa Vibonese, diretta dall'arbitro Luigi Carella della sezione di Bari, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra due squadre che hanno preso ormai una china completamente diversa, nel programma della nona giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Il Siracusa è sempre più una realtà di questo campionato, con i siciliani partiti per salvarsi ma capaci, partita dopo partita, di arrampicarsi sempre più in alto nella graduatoria.

La formazione allenata da Sottil è reduce probabilmente dalla giornata di gloria più importante nel suo cammino stagionale, il clamoroso quattro a zero rifilato a domicilio al Matera. Certo, l'espulsione di Carretta tra i lucani ha influenzato la partita, ma pur in superiorità numerica per tre quarti di gara gli aretusei hanno lasciato a bocca aperta per efficacia e capacità di saper colpire i punti deboli di una squadra che fino a qualche settimana fa sembrava la più credibile candidata per il salto in Serie B.

Il Siracusa a questo punto ha tutto per credere nella qualificazione ai play off, ma per concretizzarsi questa speranza dovrà essere perorata dai risultati. L'occasione offerta dal calendario è ghiotta visto che la Vibonese continua ad arrancare, reduce da due sconfitte consecutive contro Juve Stabia e Lecce che non le hanno permesso di staccare ulteriormente l'ultimo posto occupato da un Melfi in caduta libera, ma comunque lontano ancora solo due lunghezze. Sasà Campilongo si aspetta che ora la sua squadra cambi marcia e cominci a mostrare sul campo i benefici dovuti al cambio di allenatore.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Siracusa giocherà con Santurro estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta dal francese Diakité, da Turati e da Pirrello. Al centro della mediana ci sarà spazio per il brasiliano Dentello Azzi e per Brumat, mentre Malerba coprirà la corsia laterale di destra di centrocampo e Russo sarà invece l'esterno mancino. Catania e Longoni saranno avanzati in posizione da trequartista, con Scardina confermato nel ruolo di terminale offensivo.

Risponderà la Vibonese con Mengoni in porta, Franchino in posizione di terzino destro e Scapellato in posizione di terzino sinistro, vista la squalifica di Silvestri espulso per doppia ammonizione nella trasferta di Lecce. Minarini e Manzo saranno i due centrali di difesa, con Viola, Giuffrida e Favasuli che formeranno il terzetto di centrocampo. Il gambiano Sowe e Cogliati formeranno il tandem offensivo, supportati dal trequartista argentino Bubas.

3-4-2-1 schierato dal tecnico del Siracusa Sottil, una squadra che è in grado sia di creare gioco, sia di sfruttare spazi e ripartenze all'occorrenza. Dopo un lieve rallentamento nel mese di gennaio, le vittorie contro Melfi e Matera stanno permettendo alla formazione siciliana di riprendere a correre e di avanzare una candidatura estremamente credibile per la qualificazione ai play off, risultato che sarebbe davvero notevole per una neopromossa. La Vibonese di Campilongo giocherà con un 4-3-1-2 che dovrà ora concretizzare il lavoro dell'allenatore dopo un momento molto difficile dovuto anche a un calendario particolarmente aspro.

Siracusa nettamente favorito considerando la differenza di risultati e di classifica tra le due compagini. Quota 1.50 offerta da Paddy Power per il successo interno, mentre Betclic propone a 3.90 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 7.00 quanto investito sull'eventuale affermazione esterna dei calabresi. Diretta streaming video per Siracusa Vibonese, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, garantita a tutti gli abbonati al sito sportube.tv, mentre non ci sarà diretta tv per l'incontro.

