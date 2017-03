Sudtirol Sambenedettese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA SUDTIROL SAMBENEDETTESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sudtiro Sambenedettese, diretta dall’arbitro Davide Andreini di Forlì e in programma oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida prevista nella nona giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro. In classifica, il Sudtirol occupa la la dodicesima posizione. Giornata dopo giornata, la squadra allenata da mister Viali è riuscita a riportarsi a ridosso del treno play off. La decima posizione, attualmente occupata dall'Albinoleffe, dista 37 punti. Si tratta di uno scontro diretto, poiché la Sambenedettese è al nono posto, a quota 38 punti. Dunque, se il Sudtirol dovesse fare suo l'incontro di domenica, si porterebbe a meno 3 dai rivali, anche loro in lotta per un posto nei play off di fine stagione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

L'attuale ruolino di marcia del Sudtirol invita a sognare un po' tutti i tifosi, poiché squadre come Feralpi Salò e Bassano Virtus nelle ultime giornate hanno rallentato, collezionando in 6 partite complessive una sola vittoria, quella del FeralpiSalò contro il non irresistibile Forlì. Il Sudtirol ha fin qui collezionato 7 vittorie, 11 pareggi 9 sconfitte. Ruolino più lineare per la squadra ospite. La Sambenedettese, a questo punto della stagione, può contare su 10 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Il Sudtirol non è una squadra altamente spettacolare, come evidenziano le sole 24 reti segnate in 27 incontri disputati. Quelle subite sono invece 2 in più (26), per una differenza reti che fa segnare quindi ancora un saldo negativo. Di tutt'altro spessore l'attacco della Sambenedettese, che ha totalizzato 34 gol, meglio anch della Reggiana, attuale quarta forza del campionato. Importante però anche il numero di gol subiti (34).

Negli ultimi 5 incontri di campionato il Sudtirol non ha mai perso. Due vittorie e tre pareggi. Soltanto 3 gol subiti, da Bassano, Forlì e Reggiana. Sei invece quelli messi a segno. Vittorie importanti quelle contro Forlì, in trasferta, e Modena in casa, nell'ultima giornata di campionato. Sono valsi come due vittorie invece i pareggio conseguiti contro Bassano Virtus e Reggiana. Non è invece piaciuto ai tifosi il pareggio, a reti inviolate, rimediato a Teramo, non di certo una squadra irresistibile del girone B di Lega Pro.

Dall'altra parte, i problemi per la Sambenedettese cominciano ad essere seri. Tre sconfitte, consecutive, dopo le due vittorie contro Gubbio (in casa) ed il fanalino di coda Fano. I recenti ko, maturati tutti dal 12 febbraio in avanti, hanno avuto, dall'altra parte, contendenti del calibro di Forlì, Parma e Venezia. La formazione allenata da Sanderra ha dovuto affrontare fuori casa il Parma, mentre Forlì e Venezia sono state corsare sul campo della Sambenedettese. Un periodo no, che i giocatori si augurano possa passare quanto prima, poiché ci sono dei play off da raggiungere e onorare al meglio.

Il talento del 21 enne Gliozzi tra le fila del Sudtirol è quello più accecante della rosa messa a disposizione dell'allenatore Viali da parte della proprietà. In stagione ha sfondato la doppia cifra, realizzando 11 gol. La Sambenedettese ha invece in Leonardo Mancuso, 24 anni, il suo cavallo di razza, con la bellezza di 14 gol messi a segno fin qui.

Su Bet365 danno favoriti i padroni di casa. La squadra di Bolzano è quotata a 2.20, mentre il 2 a favore della squadra ospite paga 3 volte la posta puntata. Simile, 3.10, la quota per la x. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Sudtirol-Sambenedettese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

