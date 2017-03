Teramo Venezia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA TERAMO VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Teramo Venezia sarà diretta dall’arbitro Matteo Proietti della sezione di Terni, assistito dai guardalinee Alessandro Cipressa di Lecce e Giampiero Urselli di Taranto. Fischio d’inizio del match alle ore 14:30 di domenica 5 marzo 2017, si gioca per la 28^giornata del campionato di Lega Pro. La gara tra abruzzesi e lagunari potrebbe dire molto sulle reali ambizioni di entrambe le formazioni. Teramo che è a serio rischio playout e che ha urgente bisogno di punti vista una classifica alquanto preoccupante in questo momento. Venezia che invece sta vivendo un momento esaltante: gli uomini di Inzaghi hanno vinto in un campo ostico come San Benedetto del Tronto e possono ambire seriamente alla serie B. La lotta per il primo posto col Parma è aperta ed entrambe vogliono ben figurare in questa stagione per evitare i play-off. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

A Teramo andrà in scena una delle gare più interessanti del girone B anche perché sono due squadre che hanno fame di punti. La squadra di casa viene dalla sconfitta a Padova e ha bisogno di vincere se vuole continuare a sperare in una salvezza che, al momento, appare davvero complicata. Il Venezia arriva da ben 4 successi consecutivi e con una vittoria andrebbe a blindare un primo posto che sarebbe importantissimo in questa fase della stagione.

Il Teramo scenderà in campo con il 3-5-2. In porta ci sarà l'esperto portiere Narciso, ex di Foggia e Modena, mentre in difesa agirà il trio composto da Caidi, Speranza ed Altobelli. In mezzo al campo spazio sicuro per Amadio, Di Paolantoni e Ilari mentre sugli esterni dovranno fare un grande lavoro sia Scipioni a destra che Karkalis a sinistra. In avanti nel Teramo giocheranno Sansovini e Barbuti, un tandem che in questa stagione sta facendo discretamente.

Venezia che invece punterà sempre sugli stessi uomini per provare a far male alla squadra abruzzese che in questo momento non appare in gran forma. Pippo Inzaghi opterà per il 4-3-3 che vedrà Facchin in porta. In difesa previsti Zampano, Modolo, Domizzi e Garofalo mentre in mezzo al campo spazio per Acquadro, Bentivoglio e Soligo. In attacco il solito trio che sta facendo sfracelli in questo campionato con Marsura e Moreo sugli esterni mentre ad agire da punta centrale ci sarà Geijo. Dalla panchina invece l'ex bomber del Verona, Nicola Ferrari.

Teramo che da qualche settimana fatica a trovare continuità dal punto di vista del gioco. La squadra abruzzese ha bisogno di un miracolo per far male al Venezia che sembra proiettata verso la B. Teramo che dovrebbe puntare su un centrocampo robusto e sugli esterni veloci che dovranno fare un grande lavoro per contenere gli uomini di Inzaghi. Il Venezia fa della qualità un elemento fondamentale della sua rosa. Geijo è un centravanti che interpreta il ruolo in maniera perfetta. Benissimo anche Marsura che sta vivendo una stagione molto positiva e che regalerà soddisfazioni ai tifosi. Le quote per Teramo-Venezia si presentano interessanti, a partire dall'1 che viene proposto da Bwin a 4.00. Il pareggio invece viene quotato dallo stesso bookmaker a 3.25 mentre la vittoria ospite a quota più bassa, ovvero a 1.80.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Teramo-Venezia sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.