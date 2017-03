Torino Palermo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi Serie A)

DIRETTA TORINO PALERMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 27^ GIORNATA) - Torino Palermo, diretta dall’arbitro Nicola Rizzoli, è in programma alle ore 15.00 di domenica 5 marzo. Le due formazioni si sfidano in un match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Torino e Palermo sono delusioni di questa stagione; male il Torino da cui ci si aspettava molto di più e che ancora una volta dovrà star fuori dalle Coppe europee, ma troppi sono stati i punti persi per strada e i tifosi hanno iniziato a storcere il naso sulla rigida gestione Mihajilovic. Malissimo la squadra siciliana che, fresca di cambio di gestione, è ormai prossima a dire addio alla massima serie. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI TORINO PALERMO - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Il Palermo ha gestito male le due sessioni di calciomercato di questa stagione e potrebbe pagare a caro prezzo un andamento a rilento fin dall'inizio. In questa fase dovrebbe conquistare una serie di risultati utili per provare a sognare un aggancio alla zona salvezza. Ecco perché la gara dell'Olimpico di oggi pomeriggio sarà davvero l'occasione giusta per mettere alla prova le reali ambizioni sia del Torino che del Palermo, entrambe a caccia della vittoria.

Torino che nelle ultime tre gare ha avuto un andamento che definire discontinuo è poco. La vittoria col Pescara prima, poi la sconfitta contro la Roma e successivamente il pareggio con la Fiorentina. Salta all'occhio un dato, ovvero la difesa particolarmente ballerina. La squadra di Mihajilovic ha concesso ben 9 gol subiti nelle ultime tre gare e il che inizia a lanciare un certo allarme per la difesa dei granata. I tifosi si aspettano una reazione anche perché sarà l'occasione giusta per divertirsi e fare in modo che Belotti possa continuare a segnare. Palermo che invece viene da due sconfitte ed un solo pareggio.

I rosanero pagano una rosa nettamente al di sotto del livello medio delle squadre che lottano per la salvezza. La formazione di Lopez ha bisogno solamente di una vittoria per provare a dire addio all'incubo retrocessione. Vincere a Torino non sarà semplice, ancor di più dopo il deludente pareggio in casa con la Sampdoria nell'ultimo turno. Palermo che prende tanti gol, ben 8 nelle ultime tre partite giocate, segno evidente che concede molto.

Torino e Palermo nel corso delle ultime stagioni hanno sempre dato vita a delle partite spettacolari e soprattutto molto divertenti. Negli ultimi 5 precedenti giocati la formazione granata ha avuto la meglio in 3 occasioni mentre in altre 2 le partite sono finite in pareggio. Tanti campioni in campo negli ultimi anni e dunque anche quest'anno c'è da attendersi una gara ricca di gol e talento. Nello scorso campionato la partita tra Torino e Palermo all'Olimpico terminò con il risultato di 2-1.

Fu una partita molto divertente e che vide vincere i piemontesi grazie all'autogol di Gonzalez e al gol di Benassi che risposero proprio al gol del costaricano Gonzalez. Grande interesse per questa sfida sarà soprattutto legato ad Andrea Belotti, un bomber di livello assoluto che è arrivato in massima serie proprio grazie al Palermo che lo ha lanciato in serie A. Una sfida emozionante per l'ex rosanero che vorrà segnare un gol anche per mettere a tacere le polemiche con Zamparini.

Interessanti sono anche le quote legate alla partita tra Torino e Palermo. Da Bwin la vittoria dei padroni di casa viene quotata a 1.44 mentre a 4.33 il pareggio tra queste due formazioni. La vittoria degli ospiti viene quotata a 7.00, dimostrazione di quanto possa essere difficile un colpaccio per i rosanero in terra piemontese. L'allenatore del Torino, Sinisa Mihajilovic, si è detto ampiamente deluso per questa stagione e per la piega che sta prendendo. Vincere col Palermo è l'unica soluzione per provare a mettere da parte un momento di crisi. Mentre in casa Palermo c'è Lopez che ha ammesso come possa essere difficile concentrarsi in questa fase. L'ex tecnico del Bologna vuole una prova gagliarda da parte dei suoi nella sfida contro il Torino. Con una vittoria si potrebbe davvero sognare la salvezza a discapito di una tra Empoli e Genoa.

Torino Palermo, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 253 (Sky Calcio 3 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

