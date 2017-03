Udinese Juventus/ Diretta tv e streaming video (risultato live), dove vedere la partita

DIRETTA UDINESE JUVENTUS: STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE): DOVE VEDERE LA PARTITA? - Per seguire in diretta tv o in diretta streaming video Udinese-Juventus, partita valida per la 27^giornata di Serie A, le emittenti di riferimento sono Sky e Mediaset Premium. Al nuovo Stadio Friuli va in scena il match tutto bianconero tra l’Udinese di Luigi Delneri, ampiamente sopra la zona retrocessione con un margine di +14, e la Juventus allenata da Max Allegri che sta galoppando verso il sesto scudetto consecutivo. La bilancia delle motivazioni sembra pendere nettamente verso i campioni d’Italia, anche se i friulani arrivano da 4 partite senza vittorie e 3 sconfitte consecutive. Come seguire Udinese Juventus in diretta tv e diretta streaming video?

Su Sky il canale di riferimento sarà Calcio 1 HD, il numero 251: telecronaca di Riccardo Trevisani, commento tecnico di Daniele Adani e contributi da bordo campo a cura di Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà; per Diretta Gol, programma in onda su Sku Supercalcio HD (n.205), sarà Federico Zancan a seguire il match del Friuli. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire Udinese Juventus anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI UDINESE-JUVENTUS: LA PARTITA LIVE

Di seguito invece le informazioni relative a Mediaset Premium: la partita sarà trasmessa sul canale Premium Sport 2 HD, il numero 381 del digitale terrestre; telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Giancarlo Camolese e gli interventi da bordo campo di Alessio Conti e Gianni Balzarini. I sostenitori juventini potranno ascoltare la telecronaca alternativa del tifoso Antonio Paolino. Per gli abbonasti disponibile anche la diretta in streaming video con l’applicazione PremiumPlay.

Il match d’andata tra Udinese e Juventus, disputato allo Stadium di Torino il 15 ottobre 2016, vide i bianconeri di Allegri imporsi per 2-1. Non un successo sul velluto, giacché furono i friulani a segnare per primi con il centrocampista ceco Jakub Jankto, alla sua prima rete in Serie A. Poco prima dell’intervallo il pareggio di Paulo Dybala, con una pennellata mancina direttamente da calcio di punizione. Ad inizio ripresa un altro calcio piazzato di Dybala, questa volta dal dischetto, decretò il sorpasso e il definitivo 2-1 per la Juventus.

