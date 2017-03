Udinese Juventus/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (Serie A 2017, 27^ giornata)

UDINESE JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Udinese Juventus va in scena alle ore 15 di domenica 5 marzo; è una delle partite che rientrano nel programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Un altro scalino che la capolista del campionato deve salire per avvicinare il sesto scudetto consecutivo; la squadra di Massimiliano Allegri ci arriva sicuramente in fiducia dopo aver battuto il Napoli nella semifinale di Coppa Italia. Per l’Udinese, ormai sostanzialmente salva, la possibilità di prendersi una vittoria di prestigio e scalare qualche posizione in classifica per migliorare il rendimento delle passate stagioni. Tra poco si scende in campo; andiamo allora a studiare quelli che sono i dubbi e le certezze dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di Udinese Juventus. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE JUVENTUS

UDINESE JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Per Udinese Juventus, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Udinese (segno 1) vale 7,50, il pareggio (segno X) è quotato 4,25, mentre la vittoria della Juventus (segno 2) vi permetterà di vincere 1,47 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - L’Udinese conferma il suo 4-3-3 con il dubbio Thereau, che non è ancora al meglio: lo scorso anno aveva aperto il campionato dei friulani con il gol vittoria allo Juventus Stadium, la sua assenza sarebbe ovviamente molto pesante per Gigi Delneri che per sostituirlo ha due opzioni, ovvero quella di schierare Ryder Matos oppure Perica, con il primo nettamente favorito qualora il francese dovesse realmente dare forfait. L’altro dubbio è in mezzo dove Jankto (altro marcatore recente a Torino) si gioca una maglia con Badu, che tornato dalla Coppa d’Africa ha la forma giusta per essere titolare in questo finale di campionato; Hallfredsson sembra invece certo del posto in mezzo al campo, l’altra mezzala sarà sicuramente occupata da Seko Fofana e dunque la scelta si riduce ai due giocatori di cui sopra. La difesa invece è già formata e non dovrebbero esserci punti di domanda aperti: Widmer e Samir agiranno sulle corsie laterali, davanti a Karnezis giocherà la solita coppia composta da Danilo e Felipe.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri cambierà qualcosa rispetto a mercoledì sera: innanzitutto il modulo, perchè anche in Coppa Italia si è visto che con il 4-2-3-1 la Juventus si esprime decisamente meglio. Scalpita l’ex Benatia per una maglia da titolare: potrebbe averla - l’ultima contro il Palermo - ma deve vincere la concorrenza di Rugani, che sembra favorito su Barzagli e Chiellini (due titolari in infrasettimanale) per affiancare Bonucci che dovrebbe essere confermato. In porta rivedremo Buffon dopo due partite, sulle corsie laterali spazio a Dani Alves e Alex Sandro - dunque il tecnico bianconero dovrebbe cambiare entrambi gli esterni. A centrocampo invece la cerniera sarà composta ancora una volta da Khedira e Pjanic, a meno che non si decida di far riposare il bosniaco (ma viste le condizioni di Marchisio verrebbe a mancare il giocatore di qualità, le alternative sarebbero Rincon o Lemina); Cuadrado, che mercoledì ha spaccato la partita, torna in campo dal primo minuto e si posiziona a destra, con Mandzukic dall’altra parte e Dybala che invece fa il trequartista. Davanti a tutti Gonzalo Higuain: il gol in Coppa, secondo stagionale al suo ex Napoli, è stato il numero 23 della stagione ma adesso il Pipita va a caccia del ventesimo in campionato.





PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS

UDINESE (4-3-3): 1 Karnezis; 27 Widmer, 5 Danilo, 30 Felipe, 3 Samir; 8 Badu, 23 Hallfredsson, 6 Fofana; 10 De Paul, 9 D. Zapata, 77 Thereau

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Perisan, 75 Heurtaux, 4 Angella, 53 Alì Adnan, 34 Gabriel Silva, 26 Kums, 14 Jankto, 99 Balic, 19 Matos, 18 Perica, 96 Ewandro

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Faraoni, Gnoukouri, Lucas Evangelista

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 28 Rincon, 8 Marchisio, 18 Lemina, 20 Pjaca

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Sturaro

