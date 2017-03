Video/ Ascoli-Novara (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 29^ giornata)

VIDEO ASCOLI-NOVARA (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 29^ GIORNATA) - E’ terminato sul 1-2 al Del Duca il match tra Ascoli e Novara, atteso nella 29^ giornata del campionato di Serie B: un risultato importante per la formazione azzurra che ora vola a quota 43 punti mettendo a segno la quarta vittoria consecutiva. Per il picchio si tratta del terzo KO consecutivo e i tifosi cominciano a rumoreggiare poco contenti della prestazione messa in campo: dopo un primo tempo piuttosto opaco da parte di entrambe le compagini, è Lancini del Novara a trovare la prima scintilla del gioco, firmando il primo gol al 31^ del match. la rete avversaria pare risvegliare la panchina dell’Ascoli e il solito Cacia, trova l’ispirazione nel bucare la rete piemontese al 33 minuto. Nel secondo tempo al Novara bastano 5 minuti per chiudere l’incontro: gli azzurri si portano infatti al vantaggio al 50’ con Galabinov, che sfrutta magistralmente l’assist fornitogli da Adorjan. Occorre una forte reazione da parte dell’Ascoli per ribaltare la situazione ma l’energia messa in campo dai bianconeri non pare sufficiente a sbloccare il tabellone del risultato: va però segnalato l’espulsione di Augustyn al quinto minuto di recupero concesso, per una rossa in area piemontese. Se diamo un occhio alle statistiche però il match tra Ascoli e Novara è risultato più equilibrato del previsto: ai piemontesi è andata una più alta percentuale di possesso palla (53%contro 47%), ma i bianconeri anno realizzato più tiri in porta, oltre a mettere a segno 9 tiri fuori a riprova però della poca efficacia sotto porta nel secondo tempo. Al Novara sono andati anche un più alto numero di punizioni e calci d’angolo anche se i numeri in questo senso rimangono molto vicini.

