Video/ Avellino-Perugia (0-5): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 29^ giornata)

VIDEO AVELLINO-PERUGIA (RISULTATO FINALE 0-5): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 29^ GIORNATA) - Una vera e propria débâcle per l’Avellino, sconfitta tra le mura di casa per 5-0 dal Perugia nella 2911^gironata di serie B 2016-2017. Un calo spaventoso per la compagine irpina che probabilmente entrerà nella sua storia al Partenio: 5 gol subiti e 0 punti, mentre i grifoni con l’incredibile successo messo a bilancio vola a quota 43 punti, a solo -3 dal Benevento. Tra le mura di casa dei biancoverdi si può dire che è successo proprio di tutto, e non parliamo solo del risultato finale, già di per sé davvero eccezionale.ma andiamo con ordine: nel primo tempo la debolezza della difesa dell’Avellino emerge fin da subito e il primo ad approfittarne e Di Carmine che va in doppietta al 12’ e al 38’ sfruttando in entrambe le occasioni l’assist di Musacchio. Nel secondo tempo le cose non vanno meglio per l’Avellino, anzi tutt’altro: il nervosismo si fa sentire tra le file bianconeri di cui si segnalai ben due espulsione occorse nel secondo tempo, ovvero di Djimsito e Gonzalez avvenute al 64’ e al 83’ minuto. Ne approfitta come è facile impaginare il Perugia, che trova la tripla al 60’ con Di Carmine, per poi sfruttare un autogol di Lavarone sul 71’. A mettere il sigillo sulla manita dei umbri è Terrani al 75’ che chiude un match di per se a senso unico dal primo all’ultimo minuto. Se diamo un occhio alle statistiche a fine match notiamo con che facilità il Perugia abbia condotto l’incontro: dei grifoni il possesso palla (61%contro il 39%), il maggior numero di tiri (12 contro 5) e dei tiri in posta, ben 6 contro l’unico fatto dall’Avellino.

