Video/ Carpi-Spezia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 29^ giornata)

VIDEO CARPI-SPEZIA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 29^ GIORNATA) - Il Carpi vince lo scontro diretto con lo Spezia, grazie ad un gol a freddo di Di Gaudio, al primo tiro in porta ed alla prima azione d'attacco del match: sponda di Mbakogu ed inserimento letale dello sgusciante esterno di Castori dopo pochi secondi dal fischio d'inizio e partita segnata, che rimarrà viva ma non cambierà più parziale... Le migliori occasioni per cercare di scuotere il pomeriggio del 'Cabassi' sono arrivate nella ripresa, con Jelenic da una parte e Valentini dall'altra, prima dei gol sbagliati da Lasagna (colpevolmente lento nella scelta del tiro) e da Granoche (sfortunato per una deviazione sulla conclusione a botta sicura). Un 1-0 pesante per Castori, che supera in classifica il collega Di Carlo e punta dritto verso i playoff! Chiudiamo con un accenno ai numeri della gara: meglio lo Spezia per possesso di palla (59 a 41%) e palloni giocati (717 a 465); un predominio sterile però per gli ospiti, visto il solo tiro nello specchio a referto, al 90°...

LE DICHIARAZIONI - In sala stampa queste le parole del tecnico del Carpi: "Il gruppo è in ripresa. La seconda vittoria consecutiva in casa dimostra che stiamo facendo progressi. Abbiamo sfiorato il gol del 2-0 ma eravamo molto stanchi, la terza gara in una settimana si è fatta sentire a livello di gambe... Nel finale ho cercato di dare più copertura alla difesa anche tatticamente, sono contento per la vittoria e soddisfatto della prova dei miei". (Luca Brivio)

