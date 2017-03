Video/ Milan-Chievo (3-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 27^ giornata)

VIDEO MILAN-CHIEVO (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^ GIORNATA) - Quindicesima vittoria (la nona in casa) in campionato per il Milan che sale a 50 punti in classifica, mettendo pressione a Inter, Lazio e Atalanta per la corsa verso l'Europa, quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque gare per i rossoneri che dopo il preoccupante periodo di flessione sono tornati pienamente in carreggiata; il Chievo rimane fermo a quota 35, a distanza comunque siderale dalla zona retrocessione, settimo KO esterno per i clivensi che data la tranquilla situazione di classifica hanno potuto giocare a cuor leggero senza timore di rischiare. Possesso palla: 58% Milan, 42% Chievo; a fare la partita sono stati i padroni di casa che avevano più bisogno dei tre punti rispetto agli ospiti. Occasioni da gol: 13 Milan, 8 Chievo; in fase offensiva gli uomini di Montella hanno sicuramente prodotto di più rispetto agli avversari. Azioni manovrate e tiri totali: 22 e 16 per il Milan, 19 e 8 per il Chievo; i meneghini sono riusciti ad arrivare spesso all'ultimo passaggio, lo stesso non si può dire per i veneti. Passaggi sbagliati: 26 Milan, 33 Chievo; nel tentativo di reggere i ritmi sostenuti gli uomini di Maran hanno commesso qualche errore di troppo. Ben tre i rigori concessi da Maresca, due a favore del Milan (Bacca sbaglia, Lapadula no) e uno per il Chievo (De Guzman perfetto dagli undici metri). Da segnalare, infine, la prestazione di Sosa che ha complessivamente percorso 11923 metri sul terreno di gioco.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, appare soddisfatto e orgoglioso per la prova dei suoi: "Oggi abbiamo fatto un'altra grande partita, questa vittoria preziosa è arrivata anche con maturità, sebbene il Chievo ci abbia messo in difficoltà abbiamo interpretato al meglio il match. La storia del closing non sta assolutamente influenzando la squadra e la società, tutto funziona regolarmente alla perfezione, io stesso non avverto alcun tipo di disagio, tutti gli ingranaggi girano a dovere, le voci di corridoio non devono assolutamente condizionarci. La prossima cena? La pagherà il direttore sportivo Maiorino, magari in pizzeria. Oggi Bacca si è avvicinato ai livelli di due anni fa, a parte il rigore sbagliato ha fatto tutto alla perfezione in mezzo al campo, ha segnato due volte e poteva fare altri due gol". Le parole del tecnico del Chievo, Rolando Maran, ai microfoni di Sky Sport: "Cosa ho pensato sulla traversa di Cacciatore? Non posso dirlo, sarei volgare... a parte gli scherzi, quell'occasione ci avrebbe consentito di riaprire una partita che avevamo interpretato con coraggio e intraprendenza e in quel momento potevamo ancora sperare di recuperare un risultato che sembrava segnato. Non mi piace giocare arroccato in difesa, e se vuoi fare il salto di qualità mentale devi avere anche il coraggio di sfidare le grandi squadre, forse in alcune occasioni eravamo fin troppo sbilanciati in avanti. Nella ripresa siamo riusciti ad aggiustare le cose ma il gol subìto su calcio d'angolo ci ha complicato irrimediabilmente i piani. Sono fortunato ad allenare una squadra come il Chievo e penso solamente a dare il massimo qui, non mi interessano eventuali altre mete".

