Video/ Roma-Napoli (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 27^ giornata)

VIDEO ROMA-NAPOLI (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^ GIORNATA) - Prima sconfitta interna per la Roma che finora tra le mura amiche dell'Olimpico aveva sempre vinto collezionando 36 punti nelle precedenti 12 gare in casa; con l'ottavo successo esterno il Napoli si conferma la squadra con il miglior rendimento in trasferta (8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle 13 partite disputate lontano dal San Paolo); in classifica il Napoli si porta a 57 punti, a -2 dai giallorossi che rimangono fermi al secondo posto che ora non è più blindato. Per quanto riguarda le statistiche relative al match, risaltano agli occhi dell'osservatore scrupoloso le 10 occasioni da gol avute dai padroni di casa, e tutte concentrate nei minuti conclusivi dopo aver sonnecchiato nei primi 80 minuti dove gli ospiti hanno potuto creare una supremazia territoriale che gli ha consentito di portarsi avanti di due gol grazie alla doppietta di Mertens, uscito piuttosto malconcio dal campo ma dai primi accertamenti non sembra essere assolutamente nulla di grave per il belga che per precauzione effettuerà ulteriori controlli a Castel Volturno in vista del match di Champions League contro il Real Madrid. I giocatori del Napoli hanno perso 52 palloni e hanno sbagliato 42 passaggi, gli uomini di Sarri lasciano sempre qualcosa a desiderare nella gestione della sfera. Da rimarcare anche le 4 parate di Reina che ha contribuito alla vittoria dei partenopei con interventi spesso decisivi e provvidenziali. Il giocatore che ha percorso più metri di tutti è stato Marko Rog, ben 13110 metri per lui mentre nelle fila della Roma lo stakanovista è sicuramente Strootman con i suoi 12 km.

LE DICHIARAZIONI - Nonostante l'importante vittoria contro la Roma, il Napoli prosegue il suo silenzio stampa e dunque al termine della gara né l'allenatore, Maurizio Sarri, né i giocatori e tanto meno i dirigenti hanno rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium e Sky Sport. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, prova ad analizzare la sconfitta maturata all'Olimpico: "Nel primo tempo il Napoli ha giocato molto bene, noi invece non siamo stati sufficientemente cattivi e convinti dei propri mezzi, gli avversari ci hanno risucchiato spesso nella nostra trequarti per accorciare e intercettare i loro palloni, diluendoci male negli spazi che ci lasciavano liberi mentre il Napoli era sempre corto. I difensori sono stati bravi, oggi hanno sempre trovato durante le azioni l'uomo che li ha fatti sudare, purtroppo gli ospiti hanno sfruttato i buchi creati nei tanti fraseggi e sono errori che possono capitare. Quando perdi sei dispiaciuto e la convinzione e il morale si abbassano un po', poi però sopraggiungono le analisi e le prese di coscienza nelle quali cerchiamo di ovviare ai problemi e trovare le soluzioni". (Stefano Belli)





