Video/ Sampdoria-Pescara (3-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 27^ giornata)

VIDEO SAMPDORIA-PESCARA (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^ GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida del Luigi Ferraris tra Sampdoria-Pescara (3-1), valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I liguri sconfiggono i biancazzurri con una bella prestazione corale e portano a casa l'intera posta in palio. Il dato del possesso palla, premia ampiamente i padroni di casa col 54%, solo 46% invece per il Pescara. Per quanto riguarda i tiri in porta sono 11 per la Sampdoria e 4 per il Pescara. Dal punto di vista del fraseggio, la Sampdoria ha completato 426 passaggi mentre la formazione ospite 359. La precisione di esecuzione sorride alla Sampdoria con l'84%, dato di poco superiore ai delfini fermi all'82%. Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 30, con 2 cartellini gialli estratti dal direttore di gara Pasqua. Il match è stato quindi poco cattivo e complessivamente corretto. Infine uno sguardo alle presenze allo stadio, dove erano presenti circa 20 mila spettatori.

DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post partita di Sampdoria Pescara, con le dichiarazioni di Giampaolo: "La differenza l'ha fatta la pazienza di non snaturarsi, di tenere palla e non sbattere contro il muro. All'inizio abbiamo trovato le soluzioni fra le linee con Bruno poi il Pescara l'ha capito e si è abbassato. Bisognava rischiare qualcosa ma avere la pazienza". Ecco invece le parole di Zeman ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna guardare avanti, oggi volevamo vincere. Ancora il discorso salvezza è aperto, lo dice la matematica. Dobbiamo fare di tutto per cercare di recuperare".

