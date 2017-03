Video/ Trapani-Latina (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 29^ giornata)

VIDEO TRAPANI-LATINA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 29^ GIORNATA) - Trapani e Latina pareggiano per 1-1. Siciliani avanti con il gol di Manconi, pareggio pontino con Buonaiuto, sempre nel primo tempo. In classifica il Trapani resta penultimo a quota 26 punti mentre il Latina va a 31 ma scivola al 19esimo posto. Nel prossimo turno di campionato il Latina giocherà contro il Carpi mentre il Trapani se la vedrà in trasferta con il Trapani. Il Trapani si schiera con il 4-4-2. Pigliacelli in porta, linea difensiva composta da Pagliarulo, Kresic, Fazio e Rizzato. Nel ruolo di esterno destro Calori sceglie Coronado, in mezzo al campo ecco Barillà e Colombatto, mentre sul binario di sinistra troviamo Maracchi. In attacco Manconi e Citro. Il Latina risponde con il 4-4-2. Tra i pali Pinsoglio, Bruscagin, Garcia Tena, Brosco e Dellafiore in difesa. In mediana Di Matteo e Rocca, sulla desra Bandinelli, sulla sinistra Buonaiuto. In attacco Roberto Insigne e Corvia.

Partono forte i siciliani: la squadra di Calori controlla il gioco fin dalle prime battute trovando con buona frequenza la via del gol. Il gol del vantaggio arriva al 13esimo. Garcia Tena sbaglia un disimpegno finendo per servire Manconi che sotto porta non perdona. Le brutte notizie per il Latina non finiscono qui. Di Matteo non ce la fa, al suo posto Vivarini inserisce Rolando. Dopo la rete del vantaggio ci riprova ancora il Trapani, protagonista sempre con Manconi. Questa volta il 9 dei siciliani serve al limite Barillà che ci prova. Pinsoglio respinge con efficacia. Qualche problema fisico intanto per Coronado. Dopo l'intervento dello staff medico il brasiliano fa segno di poter proseguire la sua partita. Il Latina si ricompatta riuscendo a prendere in mano il pallino del gioco. Al 26esimo Pigliacelli è costretto ad uscire fuori dai pali dopo l'errore nel retropassaggio di Maracchi. Ci mette una pezza l'estremo difensore del Trapani. Al 35esimo affondo del Latina. Dopo una buona azione personale Roberto Insigne con un filtrante trova l'inserimento di Bruscagin in area di rigore, quest'ultimo mette il pallone al centro ma non nessun compagno in area è pronto ad andare al tiro. Al 37esimo pareggio degli ospiti. Roberto Insigne pennella dalla destra un pallone al centro per Buonaiuto che da pochi metri di testa manda in rete per il pareggio del Latina. Nel finale del primo tempo Coronado chiama il cambio. Troppo dolore per poter proseguire. Al suo posto entra Nizzetto.

Nessun cambio a inizio ripresa. Tornano in campo gli stessi di inizio gara, eccezion fatta per Coronado, già sostituito da Nizzetto per infortunio. Il Trapani ha un buon impatto sulla ripresa del gioco. La squadra di Calori alza il baricentro cercando il gol da calcio d'angolo. Citro svetta in tuffo su cross da corner. Il pallone per poco non viene corretto in rete da Kresic. Rimessa dal fondo per il Latina. Al 53esimo ci prova Maracchi. Rizzato dopo una lunga discesa sulla sinistra propone un perfetto pallone al centro per la girata al volo di Maracchi che sfiora il palo alla sinistra di Pinsoglio. Corvia prova a scuotere i nerazzurri. Tiro da fuori area non irresistibile. Nessun problema per Pigliacelli. Al 59esimo arriva il primo cartellino giallo del match. Se lo prende Bandinelli per un intervento scorretto da dietro ai danni di Citro. Il Trapani insiste. Ancora un cross pericoloso al centro dalla sinistra di Rizzato, Maracchi stacca ma non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta. Poco dopo altro traversone quasi perfetto di Rizzato dalla sinistra. Il pallone attraversa tutta l'area piccola. Citro in agguato per poco non riesce a mandarla in rete. Ammonito Brosco. Al 67esimo ci prova Barillà. Grande sinistro dalla distanza del centrocampista del Trapani dopo la battuta del calcio di punizione: il pallone sibila di poco a lato del palo. Arriva intanto nel frattempo il secondo cambio per il Trapani, fuori Citro ed al suo posto il giovane Jallow. Poco dopo dentro pure Curiale al posto di Manconi. Anche il Latina cambia: entra De Giorgio, esce Corvia. Ci prova Jallow nel finale. Azione personale e conclusione dal limite dell'area. Il pallone termina di poco al lato del palo. (Francesco Davide Zaza)

