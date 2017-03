Chi è Paul Baccaglini/ La Iena che ha comprato il Palermo: il neo presidente costruirà il nuovo stadio

CHI E' PAUL BACCAGLINI: LA IENA CHE HA COMPRATO IL PALERMO (OGGI 6 MARZO 2017) - Nuovo presidente per il Palermo, con Maurizio Zamparini che cede il suo posto a Paul Baccaglini. Quest'ultimo è stato un protagonista nel programma 'Le Iene' ed è un rappresentante del fondo angloamericano che ha rilevato la società del Palermo. Da diverso tempo era nell'aria un passaggio di proprietà, adesso la notizia è diventata ufficiale, con un comunicato emanato dalla società attraverso il sito rosanero: "L'U.S. Città di Palermo comunica che il nuovo Presidente è Paul Baccaglini" si legge. L'ex presidente Zamparini ha già conosciuto il nuovo numero uno del Palermo lo scorso anno in occasione della trattativa con Cascio, visto che dopo la rinuncia di quest'ultimo Paul ed il suo fondo avevano manifestato subito interesse per rilevare il Palermo con annessa realizzazione di impianti sportivi in città. Il fondo, nuovo proprietario della squadra, è Integras Capital, c'è stata già la firma con l'ex presidente Zamparini.

CHI E' PAUL BACCAGLINI: LA IENA CHE HA COMPRATO IL PALERMO, NELL'ACCORDO ANCHE IL NUOVO STADIO (OGGI 6 MARZO 2017) -Il Palermo cambia faccia attraverso il nuovo presidente Paul Baccaglini. Paul è un italo americano nato e cresciuto in America che ha intrapreso la sua carriera in Italia cominciando da RTL 102.5, poi è stato protagonista su Italia 1 con Le Iene e su MTV con Il testimone. Mentre si adoperava a lavorare in televisione coltivava l'interesse per i mercati finanziari ed ha fondato il suo primo 'family fund', successivamente ha creato il suo primo fondo commerciale, il Keystone Group. Infine, grazie all’attenzione di diverse banche internazionali ha co-fondato il fondo Integritas Capital con due soci e da quasi due anni è diventato board member e financial secretary di Foundation International, che investe su progetti umanitari su scala mondiale. Nell'accordo contrattuale raggiunto con il Palermo il neo presidente Paul ha concordato che entro il prossimo 19 aprile dovrà esserci l'acquisto del 100% delle quote del Palermo Calcio, il cui trasferimento dovrà avvenire entro il 30 aprile. Il suo progetto comprenderà anche la costruzione del nuovo stadio.

