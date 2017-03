Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere: Belotti, tripletta e fuga su Higuain e Dzeko

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: DUELLO HIGUAIN-DZEKO-BELOTTI (27^ GIORNATA) - Dopo la 27esima giornata di campionato la Serie A ha un nuovo capocannoniere solitario. Andrea Belotti, punta centrale del Torino, stacca attaccanti del calibro di Gonzalo Higuain ed Edin Dzeko nella classifica marcatori e diventa il miglior realizzatore del campionato nostrano. Il Gallo è stato protagonista assoluto nella sfida casalinga dei granata contro il Palermo, realizzando una splendida tripletta che lo ha portato a quota 22 reti. L'unico gol del Palermo è stato segnato da Andrea Rispoli, alla sua terza segnatura in campionato. Fra i più prolifici del campionato a segno anche l'attaccante belga del Napoli, Dries Mertens. Il folletto ha bucato due volte il portiere romanista Wojciech Szczesny, permettendo ai partenopei di mister Maurizio Sarri di espugnare l'Olimpico per 2-1. Per Mertens i gol in campionato sono 18. Sale in classifica anche l'olandese della Roma Kevin Strootman, che ha siglato il gol della bandiera, il terzo per lui in campionato.

La Juventus non è andata oltre il pareggio alla Dacia Arena di Udine contro l'Udinese. I friulani si erano portati in vantaggio nel primo tempo con il sesto gol stagionale del centravanti colombiano Duvan Zapata, che ha sorpreso Bonucci e battuto Buffon. Nel secondo tempo Leonardo Bonucci, con un preciso colpo di testa, ha trafitto l'estremo difensore greco Orestis Karnezis e ristabilito la parità. Per il difensore della nazionale italiana è il secondo gol in stagione dopo quello contro il Napoli. nella roboante vittoria dell'Inter contro il Cagliari è stato protagonista l'esterno offensivo Ivan Perisic, autore di una doppietta. Con questi due segnature il croato è salito a quota nove reti, confermandosi il secondo miglior marcatore della squadra. Al primo posto sempre il centravanti Mauro Icardi, in gol una volta e pertanto a quota 17 reti in stagione. Per il Cagliari il gol della bandiera lo ha segnato la punta centrale Marco Borriello, il calciatore più prolifico della compagine sarda con dodici reti in Serie A. In rete anche il centravanti laziale Ciro Immobile, autore di una coppietta contro il Bologna. Per l'attaccante partenopeo sono diventate sedici le reti stagionali.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2016-2017

Andrea Belotti (Torino) 22

Edin Dzeko (Roma), Gonzalo Higuain (Juventus) 19

Dries Mertens (Napoli) 18

Mauro Icardi (Inter) 17

Ciro Immobile (Lazio) 16

Marco Borriello (Cagliari), Nikola Kalinic (Fiorentina) (Cagliari) 12

Carlos Bacca (Milan) 11

Federico Bernardeschi (Fiorentina), Marek Hamsik (Napoli), Iago Falque (Torino), Ilija Nestorovski (Palermo) 10, Giovanni Simeone (Genoa) 10

