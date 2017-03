Elezione presidente FIGC/ Federcalcio, sfida Tavecchio-Abodi (Oggi 6 marzo 2017)

ELEZIONE PRESIDENTE FIGC: FEDERCALCIO, SFIDA ABODI-TAVECCHIO - Il nuovo presidente della FIGC - per il quadriennio 2006-2010 - sarà eletto oggi pomeriggio, nel corso dell’assemblea in corso di svolgimento presso l’Hotel Hilton di Fiumicino. Due gli sfidanti all’elezione: da una parte Carlo Tavecchio, presidente uscente, dall’altra Andrea Abodi che è l’ex numero 1 della Lega Serie B. I pronostici? Al momento Tavecchio sembra essere leggermente in vantaggio. Ci sono già alcune indiscrezioni: Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha già fatto sapere che l’indicazione sia quella di votare a favore di Tavecchio, si è già espresso anche Adriano Galliani che ha parlato del buon lavoro svolto dal presidente uscente e dunque confermato che il Milan darà a lui il suo voto. L’assemblea si è aperta con le parole di Giovanni Malagò: il presidente del Coni ha fatto sapere di aver provato a trovare un’unità per le candidature. “Non è successo ed è la vita, ma devo invitare chiunque vincerà a dare segnali per non costruire steccati o muri rimanendo nelle sue posizioni”.

A votare per l’elezione del presidente della Federcalcio saranno 270 persone: al primo scrutinio servirà il 75% dei voti e, come abbiamo detto, Tavecchio è in pole position. Anche Claudio Lotito è dalla sua parte: “Andare contro di lui è un suicidio” ha affermato il patron della Lazio in un faccia a faccia con Mauro Baldissoni (lo riporta transfermarkt.it) che invece, come direttore generale della Roma, sembra essere a favore di Abodi. Ripercorrendo la storia dei presidenti FIGC, scopriamo che Tavecchio succede a Giancarlo Abete che ha ricoperto la carica tra il 2007 e il 2009; nel nuovo millennio prima di lui c’erano stati Gianni Petrucci (2000-2001, nello stesso periodo anche Presidente del Coni e Commissario Straordinario), Franco Carraro (che lo era stato anche tra il 1976 e il 1978) e i due Commissari straordinari Guido Rossi e Luca Pancalli, durante l’era di Calciopoli. I primi due presidenti, tra il 1898 e il 1905, furono invece Luigi D’Ovidio e Mario Vicary. Tra il 1959 e il 1961 il presidente della Federcalcio era stato Umberto Agnelli, che a ventidue anni era diventato anche numero 1 della Juventus (lasciando ufficialmente nel 1962).

