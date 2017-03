Frosinone Cittadella/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA FROSINONE-CITTADELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 6 MARZO) - Frosinone-Cittadella, diretta dall'arbitro Daniele Minelli della sezione di Varese, lunedì 6 marzo 2017 alle ore 20.30 sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente il programma della nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. La capolista dovrà affrontare un altro importantissimo esame per mettere in cassaforte il sogno del ritorno immediato in Serie A. Una rincorsa partita inizialmente a fari spenti, ma la squadra di Marino si è resa protagonista di una doppia serie positiva che le ha permesso prima di prendere la vetta della classifica e quindi di issarsi in vetta superando anche un Hellas Verona che sembrava destinato a chiudere anticipatamente il campionato nella corsa al primato.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (29^GIORNATA)

Dopo la fondamentale vittoria nello scontro diretto contro gli scaligeri, i ciociari si sono dovuti però accontentare di un punto sul difficile campo del Perugia, vedendosi avvicinare la Spal seconda ad un solo punto di distanza e a tre lo stesso Verona, che ha riscattato la sconfitta del Matusa battendo in casa la Ternana ultima in classifica. D'altronde la riscossa del Frosinone in questo campionato è partita proprio dalla trasferta di Cittadella. I ciociari hanno espugnato il Tombolato mettendo fine allo sbalorditivo inizio di stagione dei veneti, che pur neopromossi in Serie B hanno mantenuto comunque un rendimento più che dignitoso in questa stagione, andando a battere la settimana scorsa il Trapani in casa al termine di una partita da batticuore e risolta solo all'ultimissimo minuto. Al momento con il sesto posto, nonostante una classifica molto corta e aperta a qualunque tipo di sviluppo, il Cittadella sembra poter sognare quella che sarebbe la seconda partecipazione ai play off per la Serie A della propria storia.

Le probabili formazioni che si scontreranno allo stadio Matusa: i padroni di casa del Frosinone scenderanno in campo con Bardi estremo difensore, Matteo Ciofani, Terranova e lo sloveno Krajnc titolari nella difesa a tre, mentre Mirko Gori ed il tedesco Kragl saranno i due centrali di centrocampo. Fiamozzi sarà chiamato a muoversi da esterno sulla fascia destra e Crivello sulla fascia sinistra, mentre Maiello giocherà come trequartista alle spalle di Dionisi e di Daniel Ciofani, con quest'ultimo che riprenderà il suo posto da centravanti titolare in luogo del belga Mokulu.

Risponderà il Cittadella con Alfonso a difesa della porta, Varnier e Scaglia difensori centrali, Salvi impiegato in posizione di terzino destro e Pedrelli in posizione di terzino sinistro. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Paolucci, Bartolomei e Iori, mentre il brasiliano Chiaretti sarà confermato in posizione di trequartista alle spalle del tandem offensivo Strizzolo-Arrighini.

A Perugia è caduta l'imbattibilità della difesa a tre del Frosinone di Marino, che con il 3-5-2 non subiva gol da cinque partite consecutive, ovvero dalla trasferta sul campo della Virtus Entella. La solidità della compagine gialloazzurra resta comunque il miglior biglietto da visita per un club che comunque resta chiamato a vivere fino in fondo una volata per la Serie A che si preannuncia appassionante. Deve pensare a restare in quota anche il Cittadella di Venturato, con un 4-3-1-2 che pur tra alti e bassi si è mostrato un sistema di gioco ideale per le caratteristiche della rosa dei veneti. I granata in trasferta hanno però ottenuto solamente un punto nelle ultime sette partite disputate lontano dal Tombolato e il campo del Frosinone non è certo quello ideale per cercare l'inversione di tendenza.

Il Frosinone in casa è reduce da quattro vittorie consecutive e sembra in grado di poter riprendere immediatamente il filo con la vittoria interrotto a Perugia. Almeno sembrano pensarla così i bookmaker che quotano 1.80 la vittoria interna dei ciociari con William Hill, mentre Paddy Power propone invece a 3.45 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bwin che moltiplica per 5.00 quanto scommesso sul successo veneto in trasferta. La diretta tv di Frosinone-Cittadella, lunedì 6 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà proposta da Sky in esclusiva per i suoi abbonati sui canali 201, 206 e 251 del satellite (rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD). Diretta streaming video, sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare, sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.