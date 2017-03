NAPOLI REAL MADRID/ "Rompiamo le palle agli spagnoli!"

NAPOLI REAL MADRID, MAURIZIO SARRI CARICA L'AMBIENTE: POSSIAMO FAR GIRARE LE SCATOLE AGLI SPAGNOLI - Domani si gioca Napoli Real Madrid ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara in questione si era giocata a campi invertiti due settimane fa con la vittoria degli spagnoli per 3-1 che costringerà il Napoli a una vera e propria impresa per passare al turno successivo. Nonostante questo si è presentato in sala stampa un Maurizio Sarri piuttosto agguerrito e pronto a vendere cara la pelle. Questi ha sottolineato: "La pressione è tutta la loro, ma segnano da quarantasei partite di fila e con almeno un gol è normale passino il turno. Noi se abbiamo il tre per cento delle possibilità di passare ce lo giocheremo fino alla fine. Il Real Madrid è la squadra più forte del mondo, la più ricca e quella con più trofei. Per noi è quasi impossibile ma possiamo fargli girare le scatole". Ora per il Napoli, reduce dalla bella vittoria contro la Roma in campionato, non conta vincere o meno l'importante è fare bella figura e dimostrare che sicuramente si arrivati a un livello importante da poter giocare queste partite da protagonisti.

NAPOLI-REAL MADRID, MAURIZIO SARRI CARICA L'AMBIENTE: POSSIAMO FAR GIRARE LE SCATOLE AGLI SPAGNOLI. LA GARA D'ANDATA - Il Napoli domani sera allo Stadio San Paolo ospiterà nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League il Real Madrid. Maurizio Sarri in conferenza stampa ha dato poche possibilità alla squadra azzurra di passare, ma ha assicurato che ci sarà l'impegno massimo per soffrire la qualificazione agli avversari. Dalla gara d'andata al Santiago Bernabeu di due settimane fa gli azzurri sono usciti con un pesante 3-1 in una gara che però era iniziata nella maniera giusta. La squadra di Maurizio Sarri infatti era passata in vantaggio nel primo tempo con una grande giocata di Lorenzo Insigne che aveva fatto sognare sia i partenopei giunti a Madrid che quelli che da casa seguivano con emozioni le gesta di Insigne e compagni. Un duro risveglio però era arrivato già nel primo tempo con la rete di Karim Benzema che pareggiava i conti. Nella ripresa prima Toni Kroos e poi Casemiro ribaltavano la situazione mettendo gli azzurri nella dura condizione di vincere al San Paolo con un risultato davvero proibitivo.

