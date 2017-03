Parigi Nizza 2017/ 2^ tappa: vince Sonny Colbrelli! Risultati e classifica (oggi 6 marzo)

PARIGI-NIZZA 2017, RISULTATO E CLASSIFICA 2^ TAPPA: VINCE SONNY COLBRELLI - La seconda tappa della Parigi Nizza 2017 sorride all’Italia: vittoria per Sonny Colbrelli in volata davanti al tedesco John Degenkolb e al francese Arnaud Demare al termine dei 192,5 km della Rochefort en Yvelines-Amilly. Un successo dunque di prestigio per il bresciano che da questa stagione milita nella neonata Bahrain-Merida, la stessa squadra di Vincenzo Nibali. Un anno importante per Colbrelli, che per la prima volta fa parte di una squadra World Tour dopo la lunga esperienza con la Bardiani: oggi è dunque una vittoria molto importante per Sonny, dal momento che si è tolto lo sfizio di battere allo sprint due nomi di primissimo piano come Degenkolb e Demare, cioè i vincitori delle ultime due Milano-Sanremo (il tedesco anche di una Parigi-Roubaix), cioè la classica che è il grande obiettivo della prima parte di stagione per Colbrelli e naturalmente anche per Degenkolb e Demare. Dopo i colpi di scena della tappa di ieri, fra vento e ventagli che sono costati caro ad Alberto Contador (che ha perso 1’04”) e carissimo a Romain Bardet, escluso per essersi attaccato all’ammiraglia, oggi la tappa ha avuto un andamento più lineare e si è conclusa con una volata di gruppo che ha visto appunto il bel successo del nostro Sonny Colbrelli. Sostanzialmente invariata la classifica generale, che vede sempre al comando Demare che aveva vinto ieri e con i secondi di abbuono sale a 6” di vantaggio sul connazionale Julian Alaphilippe, ieri secondo. Domani è in programma la terza tappa della corsa francese ‘verso il mare’ (primo grande evento internazionale al pari della Tirreno-Adriatico), la Chablis-Chalon sur Saone di 190 km, tallonata ma non particolarmente impegnativa.

© Riproduzione Riservata.