Parma Forlì/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PARMA FORLI': STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Parma Forlì sarà diretta dall'arbitro Ivan Robilotta. Per il posticipo della 28^giornata di Lega Pro l'appuntamento è alle ore 20:45 di lunedì 6 marzo 2017, quando allo stadio Ennio Tardini è in programma la partita tra i padroni di casa del Parma e il Forlì, squadre incluse nel girone B. Una gara molto interessante anche perché sarà una sfida molto accesa tra due squadre dello stesso territorio, ovvero l'Emilia Romagna. Il Parma (al secondo posto con 55 punti) continua la sua corsa sul Venezia che sembra però avere un ritmo inarrestabile. I ducali vogliono la serie B e hanno prontamente rimontato la zona alta della classifica dopo un inizio molto complicato. In casa Forlì (quattordicesimo posto con 29 punti) c'è grande entusiasmo ancor di più dopo il bel successo ottenuto contro il Gubbio in occasione dell'ultimo turno di campionato.

La gara contro il Parma potrebbe essere la giusta occasione per dimostrare il proprio carattere anche se al Tardini può succedere di tutto. Parma che nelle ultime settimane viaggia a ritmi inarrestabili, anche perché il fattore campo è notevole per via del supporto della caldissima tifoseria parmense che non fa mai mancare il suo supporto agli uomini di D'Aversa. Insomma ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara ricca di interesse al Tardini di Parma.

Per quel che concerne le probabili formazioni, La squadra di casa dovrebbe scendere in campo con il suo consueto 4-3-3. In porta ci andrà Bassi, visto l'infortunio dell'ex Avellino Frattali. In difesa invece ci saranno Di Cesare e Lucarelli centrali, mentre Nunzella e Iacoponi agiranno come terzini. In mezzo al campo spazio a Scaglia, Scozzarella e Munari, mentre in avanti dovrebbero vedersi dall'inizio Baraye e Nocciolini come esterni, mentre Calaiò agirà da punta centrale.

Nel Forlì previste poche novità anche perché non si vogliono rompere gli equilibri che stanno regalando una zona salvezza tranquilla. Il modulo scelto sarà il 4-4-2 per i ragazzi di Gadda: in porta giocherà Turrin mentre Adobati, Cammaroto, Conson e Sereni comporranno la linea difensiva. Centrocampo che invece vedrà da destra a sinistra Alini, Capellupo, Martina Rini e Capellini, mentre in avanti tandem con Bardelloni e l'esperienza di Succi.

Il Parma sta esprimendo un buon calcio e ha in Calaiò un riferimento essenziale non solo per l'attacco. Dall'ex Genoa passano tantissimi palloni, senza dimenticare la qualità di Baraye e Nocciolini che sugli esterni sanno dire la loro. Ovviamente importanti sono anche gli inserimenti di uno come Munari che a centrocampo è sempre un'arma in più per un Parma che vuole la serie B. Invece il Forlì dovrà provare un miracolo facendo una partita di grande intensità.

Vincere non sarà semplice ma i ragazzi di Gadda metteranno in campo tutta la loro grinta per ottenere il massimo per una sfida che sulla carta non sembra certo alla portata. Quote: il segno 1 per il successo del Parma viene quotato da Bwin a 1.36. A 4.80 invece il segno X per il pareggio finale, mentre a 8.00 viene quotata la vittoria del Forlì (segno 2) che sulla carta sembra molto difficile.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Parma Forlì sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. Parma Forlì è anche il match selezionato per la diretta tv: come al solito il canale di riferimento sarà Rai Sport 1 HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky, con collegamento dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45; diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it.