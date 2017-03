Probabili formazioni Napoli Real Madrid: diretta tv, orario, ultime notizie live (Champions League 2017)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI REAL MADRID: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Napoli-Real Madrid è la partita che può valere una stagione per i partenopei: alle ore 20:45 di martedì 7 marzo lo stadio San Paolo ospita il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. Si riparte dal 3-1 con cui i blancos hanno vinto la partita di andata, in rimonta; l’impresa rimane complicata ma il gol che Lorenzo Insigne aveva segnato in apertura può fare tutta la differenza del mondo, perchè adesso il Napoli ha la possibilità di passare il turno vincendo 2-0. Un risultato che al San Paolo non è certo impossibile, anche contro i campioni d’Europa in carica; per di più i partenopei arrivano dalla bellissima vittoria di Roma, con la quale hanno dimostrato di aver superato il difficile momento psicologico. Aspettando il calcio d’inizio la tensione sale; noi possiamo intanto analizzare dubbi, certezze e ballottaggi che alla vigilia della partita sono ancora vivi nella testa dei due allenatori, e leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Real Madrid. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI REAL MADRID

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - La vittoria nella sfida diretta contro la Roma ha dato ottime risposte a Maurizio Sarri: rientrato anche l’allarme Mertens, per il quale non ci sono complicazioni. Il belga, che ha raggiunto quota 18 gol in Serie A, dovrebbe essere nuovamente al centro dell’attacco con Callejon e Lorenzo Insigne ai fianchi: si va con il tridente piccolo, Milik è comunque a disposizione e rappresenta una soluzione tattica differente, qualora il suo allenatore dovesse aver bisogno di maggiore peso speficico nell'area di rigore avversaria. Al momento però l’assetto partenopeo funziona alla perfezione; a centrocampo possibile la terza da titolare di Marko Rog, sarebbe una sorpresa ma il giovane croato ha brillato nelle due uscite consecutive e dunque Sarri potrebbe nuovamente sparigliare le carte, lasciando in panchina sia Zielinski che Allan, il quale ha recuperato ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Hamsik ovviamente è confermatissimo, in mezzo al campo si potrebbe andare ancora con Jorginho al posto di Amadou Diawara ma ormai il tecnico del Napoli ci ha abituati a cambiare all’ultimo e fare scelte impensabili alla vigilia - spesso e volentieri avendo anche ragione. In difesa di certo non cambierà nulla: davanti a Pepe Reina la coppia formata da Koulibaly e Raul Albiol, sugli esterni invece Hysaj e Ghoulam.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID - Un assente per Zinedine Zidane, che non avrà a disposizione Varane: lesione muscolare per il centrale francese e spazio a Pepe, che è ovviamente favorito per prendersi la posizione al fianco di Sergio Ramos (anche perchè Nacho è più un terzino). Nel 4-1 all’Eibar il tecnico del Real Madrid ha potuto far riposare tanti dei suoi titolari: alcuni in maniera forzata (Bale e Morata erano squalificati), altri per scelta tecnica (Marcelo e Kroos, Cristiano Ronaldo e Bale). Il 4-3-3 dei blancos per la partita del San Paolo non dovrebbe prevedere sorprese: davanti a Keylor Navas giocheranno come terzini Marcelo e Carvajal (in vantaggio su Danilo in quello che è forse l’unico ballottaggio aperto alla vigilia), a centrocampo torna dal primo minuto Toni Kroos che andrà sulla mezzala sinistra, con Casemiro sempre schierato a protezione della difesa e Modric che sarà il vero regista della squadra partendo dal centrodestra. Davanti ovviamente il tridente pesante: Gareth Bale ha recuperato a tempo di record e sarà regolarmente in campo sulla destra, dall’altra parte Cristiano Ronaldo mentre in mezzo sarà confermato Benzema. Naturalmente Zidane può contare anche sulla panchina lunga: James Rodriguez, Kovacic e lo stesso Morata sono alternative di lusso per il secondo tempo (qualora il risultato richiedesse il loro impiego).

NAPOLI REAL MADRID: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoli Real Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI REAL MADRID

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 26 Koulibaly, 33 Raul Albiol, 31 Ghoulam; 30 Rog, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 5 Allan, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 3 Pepe, 4 Sergio Ramos, 12 Marcelo; 19 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Bale, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 23 Danilo, 6 Nacho, 16 Kovacic, 10 James Rodriguez, 21 Morata, 17 Lucas Vazquez

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: Varane

© Riproduzione Riservata.