RISULTATI BUNDESLIGA, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (23^ GIORNATA, 3-4-5 MARZO 2017) - 36 reti nella ventitreesima giornata di Bundesliga, che vede il Bayern scappare a +7 sul Lipsia e il Dortmund compiere forse lo strappo decisivo per il terzo posto. In fondo alla classifica, successi pesanti di Werder Brema e Amburgo. Uomo del giorno è Ekdal, che abbatte l'Herta Berlino, mentre dietro la lavagna finiscono Wendell e tutta la difesa del Leverkusen. La ventitreesima giornata è iniziata con lo stop esterno del Lipsia, fermato sul 2 a 2 dall'Augusta e che ora, pur conservando il secondo posto con 49 punti, deve guardarsi dal ritorno del Borussia Dortmund, terzo con 43 punti. La neopromossa vede il Bayern Monaco scappare a +7 dopo una partita scoppiettante con l'Augusta, che con i suoi 28 punti vede invece sempre più vicina la salvezza. Nel primo tempo botta e rispota tra Stafylidis, che al 19° porta in vantaggio i padroni di casa, e Werner, che trova il pari per il Lipsia sei minuti dopo. Identico copione, ma a parti invertite, nella ripresa, quando Compper al 52° porta in vantaggio gli ospiti prima del pari definitivo di Hinteregger otto minuti dopo. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI BUNDESLIGA (23^ GIORNATA)

Abbiamo detto che il Bayern Monaco è scappato a +7 e Ancelotti può essere doppiamente soddisfatto, perchè la vittoria che consente ai bavaresi di avvicinarsi ancora di più all'ennesima Bundesliga della propria storia è arrivata in casa del Colonia, finora unica squadra capace di battere il Bayern in campionato e che aveva dato ad Ancelotti il primo dispiacere della sua nuova avventura. Partita mai in discussione, con i bavaresi avanti con Javi Martinez dopo 25' e al raddoppio con Bernat dopo 3'della ripresa. I giochi sono stati chiusi da Ribery in pieno recupero. Si fa largo in terza posizione il Borussia Dortmund, che sembra aver dato lo strappo decisivo nella volata per la terza piazza, dove solo l'Hoffenheim sembra in grado di contrastare i gialloneri di Tuchel, che contro il Leverkusen hanno ottenuto un tennistico 6 a 2 che ha avuto tre conseguenze: un arrivo al match contro il Benfica nella miglior condizione psicologica possibile, l'allungo di Aubemayang in testa alla classifica dei marcatori e l'esonero di Roger Schmidt dalla guida delle "aspirine". Il tecnico paga una stagione disastrosa, testimoniata dai soli 30 punti in graduatoria ed una squadra senza carattere: il Dortmund ha passeggiato con le reti di Dembele (6°), Aubameyang (26° e 69°), Pulisic, Schuerrle e Guerriero (77°, 85° e 92°), con il Leverkusen a segno con Volland e Wendell (48° e 74°), ma incapace di impensierire veramente il Dortmund.

L'esonero di Roger Schmidt segue di una settimana quello di Ismael dalla guida del Wolfsburg, che si è affidato a Jonker per cercare di centrare una salvezza complicata: l'esordio dell'ex assistente di Wenger è stato discreto, con un pari sul campo del Magonza. Gomez è andato a segno al 20° e Cordoba ha trovato il pareggio per i padroni di casa dopo 4'. Il punto conquistato non cambia la situazione dei "Lupi", che rimangono invischiati nella lotta per non retrocedere e vedono il Werder allungare e l'Amburgo agganciarli, ma sicuramente fa morale. E a proposito del Werder Brema, terza vittoria consecutiva in campionato, ancora una volta pesantissima perchè ottenuta contro una diretta concorrente per la salvezza: il Werder ha battuto con un 2 a 0 casalingo il Darmstadt, allenato da Frings, vera e propria bandiera di fine anni '90 e inizio anni 2000 del Brema. A punire Frings è stata una doppietta di Kruse sul finire del match, al 75° su rigore e al 92°. Il Werder Brema è salito così a 25 punti, mantenendo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, vista la vittoria a sorpresa dell'Amburgo contro l'Herta Berlino. Notte fonda per il Darmstadt, che con 12 punti si può dire ormai praticamente quasi retrocesso. Qualche speranza la nutre ancora l'Ingolstadt, penultima con 18 punti e sommersa dall'Hoffenheim, che con la vittoria si è mantenuto a 2 punti dal Borussia Dortmund. Partita senza storia come si evince dal 5 a 2 finale, con l'Hoffenheim che ha dilagato nella ripresa dopo l'1 a 1 nel primo tempo sancito dalle reti di Rudy al 17° e dal goal di Cohen al 38° per l'Ingolstadt. Nel secondo tempo autorete di Suele al quarto d'ora e Ingolstadt che sogna, ma due minuti dopo Szalai ha pareggiato per l'Hoffenheim, che ha poi dilagato con Kramaric, ancora Szalai e Huebner (77°, 79° e 88°).

Chi deve seriamente cominciare a guardarsi le spalle è lo Schalke 04, sconfitto 4 a 2 da un Moenchengladbach che con 32 punti continua a lottare per l'Europa League. La squadra della Rhur ha perso 4 a 2 e ha ora solo 4 punti di margine sulla zona calda. Borussia Moenchengladbach avanti con Johnson al 28° su assist di Hermann. Il Borussia ha dominato la prima frazione, ma una sciocchezza di Kramer (fallo da rigore su Kehrer) ha consentito a Bentaleb di pareggiare al 38°. Nelal ripresa Johnson ha fatto il 2 a 1 su assist di Stindl al 64° e quindi sono arrivati i goal di Wendt e Raffael (67° e 76°), prima dell'inutile secondo goal dello Schalke 04 con Goretzka (82°). Ormai fuori dai giochi Champions e anche Europa League a rischio per l'Eintracht Francoforte, sconfitto in casa 2 1 dal Friburgo, capace di rimontare con doppietta di Niederlechner(25° e 59°) lo svantaggio iniziale firmato Hrgota (12°). La giornata si è conclusa con la pesante vittoria dell'Amburgo sull'Herta Berlino, con la squadra della Capitale che scivola a sei punti dal terzo posto e l'Amburgo che aggancia il Wolfsburg al terzultimo posto a 23 punti: decisiva la rete dell'ex Cagliari Ekdal al 77°. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI BUNDESLIGA (23^ GIORNATA)