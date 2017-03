RISULTATI EREDIVISIE, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (25^ GIORNATA, 3-4-5 MARZO 2017) - Sono ben 26 reti complessive degnate nella 25^ giornata del massimo campionato olandese la Eredivisie, dove fa un gran rumore la caduta del Feyenoord nel derby contro lo Sparta Rotterdam. Non ne approfitta però l'Ajax, fermato sull'1 a 1 a Groningen. Passeggia invece il PSV contro il Roda, mentre la lotta per l'Europa League si fa sempre più incandescente. Uomo del giorno è Mathias Pogba, fratello di Paul, che ha segnato il goal che ha affondato il Feyenoord. Dietro la lavagna invece Dolberg, poco incisivo come tutto l'Ajax nella trasferta sul campo del Groningen. La venticinquesima giornata del massimo campionato olandese è iniziata con il 2 a 2 tra Heerenveen e Go Ahead Eagles, con i padroni di casa che sono ancora in zona preliminari di Europa League grazie all'inatteso crollo del Vitesse, mentre il Go Ahead Eagles, con 20 punti oggi sarebbe salvo solo per la differenza reti. Match molto divertente, sbloccato dagli ospiti con Sam Hendriks dopo 32'di gioco. L'Heenreveen nella ripresa ha reagito ed è riuscito a ribaltare l'inerzia del confronto grazie alle reti di Henk Veerman e di Luciano Slagveer, che tra il 65’ e il 70’ hanno illuso sulla possibilità di centrare la seconda vittoria di fila. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

In pieno recupero è arrivato però il meritato pari ospite, grazie a Leon de Kogel, in rete all'89’. Chi ha approfittato del mezzo passo falso dell'Heerenveen è stato il Twente, che tra le mura amiche ha battuto 2 a 1 un Willem II che non ha più niente da chiedere a questa annata (nove punti sulla zona retrocessione e a meno otto da quella europea) e ha sorpassato proprio l'Heerenveen, portandosi al sesto posto con 38 punti, in coabitazione con l'Az Alkammar. A decidere il match sono state l'autorete di Darryl Lachman e il secondo goal consecutivo di Unal, tornato decisivo per il Twente. A niente, se non per le statistiche, è servito il goal di Jordy Croux a 20'dalla fine, con il Willem II incapace di trovare poi il goal del pareggio. Quindi è sceso in campo il PSV, che era chiamato al riscatto dopo la sconfitta contro il Feyenoord: e i ragazzi di Cocu hanno travolto 4 a 0 il Roda, riguadagnando a sorpresa i tre punti persi contro la squadra di Rotterdam nel turno precedente. I punti in classifica ora sono 55 e le otto lunghezze dalla vetta sono davvero tante, ma il PSV ha lanciato un messaggio molto chiaro ad Ajax e Feyenoord, facendo capire che non ha intenzione di mollare. Il match con il Roda, che dopo la sconfitta odierna è penultimo, non è mai stato in discussione ed è stato deciso dalle doppiette di Moreno (26’ e 62’) e di Siem de Jong (32’ e 71’).

A proposito di Feyenoord e Ajax, le due formazioni sono senza dubbio le grandi deluse di questo turno. Il Feyenoord ha perso il derby contro lo Sparta Rotterdam, incappando così nella seconda sconfitta in campionato: dopo dieci vittorie di fila è arrivato uno stop totalmente inatteso causato dal goal di Pogba dopo 1'di gara. Il Feyenoord ha dominato per i restanti ottantanove minuti, incappando però nella classica giornata storta in fase realizzativa. Lo Sparta Rotterdam, con sette punti nelle ultime tre partite, ha decisamente ritrovato smalto e ora con 20 punti e cinque di margine sulla zona retrocessione, può provare ad affrontare con più tranquillità la parte finale del campionato. La squadra di Van Bronckhorst per sua fortuna ha perso solo un punto sull'Ajax, ora a -4: i lancieri infatti non sono andati oltre il pareggio sul campo del Groningen e hanno perso la grandissima occasione di riaprire del tutto il campionato. Il pari va anche stretto al Groningen (28 punti dopo questa giornata), che è passato in vantaggio al 56’ con Bryan Linssen dopo un'ottima prima parte di gara. L'Ajax è riuscito a raddrizzare in parte la situazione grazie ad uno dei suoi uomini guida, ovvero Davy Klaassen, che all'82’ ha trovato il goal del pareggio. Da segnalare l'espulsione di Samir Memisevic all'87’ nelle file dei padroni di casa. Dietro il trio che sta animando il campionato per quanto riguarda la vittoria finale, rallenta l'Utrecht, che non è andato oltre un pareggio interno per 1 a 1 contro l'ADO Den Haag, che con 19 punti è ancora ultimo in classifica, ma ancora pienamente in corsa per salvarsi. Vantaggio ospite con Dion Malone al 16’ e pari dell'Utrecht con il classe 1997 Richairo Zivkovic al 40’.

L'Az Alkamaar conferma il suo momento di crisi non approfittando di questo risultato e facendosi raggiungere in classifica dal Twente dopo lo scialbo pari interno contro l'Excelsior, che ha strappato un buon punto in ottica salvezza. Az Alkmaar in vantaggio dopo 20' con Dabney dos Santos e raggiunto da Mike van Duinen al quarto d'ora della ripresa. Sconfitta sorprendente quella del Vitesse sul campo dello Zwolle, avanti 2 a 0 dopo 20' grazie alle reti di Mustafa Saymak al 10’ e di Nicolai Brock-Madsen al 20’. Nella ripresa il solito Ricky van Wolfswinkel (al 12^ centro stagionale), riporta in partita il Vitesse, ma Danny Holla al 55’ chiude di nuovo il match segnando il 3 a 1 per lo Zwolle. Infine, va segnalata la vittoria per 3 a 1 del NEC contro l'Heracles Almelo, raggiunto a 28 punti proprio dagli avversari di giornata, a segno con Julian von Haacke, Michael Heinloth e Wojciech Golla (27’, 33’ e 69’) dopo il vantaggio ospite firmato dal solito Samuel Armenteros al 14’.

