Risultati Liga/ Classifica aggiornata, partite e marcatori (26^ giornata, 3-4-5 marzo 2017)

RISULTATI LIGA, CLASSIFICA AGGIORNTA, PARTITE E MARCATORI (26^ GIORNATA, 3-4-5 MARZO 2017) – Sono ben 30 le reti segnate nella 26^ giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo, con Barcellona e Real Madrid che dilagano e Atletico e Real Sociead che continuano il duello per il quarto posto. Nella corsa alla salvezza colpi pesantissimi di Leganes e Deportivo La Coruna. Uomo copertina è sicuramente Neymar con il goal del 2 a 0 al Celta Vigo, mentre va dietro la lavagna Roncaglia, incapace di opporsi prima da difensore centrale e poi da mediano alla marea bluagrana. Da segnalare la polemica esultanza di Messi dopo il primo goal al Celta: l'argentino ha mimato una telefonata indicando gli spalti e per molti si è trattato di un gesto rivolto alla società e al mancato rinnovo del contratto alle condizioni dettate dall'argentino. La ventiseiesima giornata di Liga è iniziata con l'importantissima vittoria della Real Sociedad sul campo del Betis Siviglia: con questo successo Prieto e compagni rimangono a -1 dall'Atletico Madrid, attualmente al quarto posto, mentre per il Betis Siviglia la sconfitta è indolore, perchè la zona retrocessione resta distante 8 punti.

Il Betis è andato sotto dopo 9' per una rete di Bautista, ma è riuscito a raddrizzare la baracca dopo sette minuti, grazie a Mandi. Al 26’ Prieto ha iniziato il proprio show, terminato con il goal del definitivo 2 a 3 al 72’, che ha reso inutile il goal dell'ex Roma Sanabria al 65’. Ai tre goal della Real Sociead ha risposto l'Atletico Madrid di Simeone, che ne ha segnati altrettanti al Valencia, riprendendosi il quarto posto (49 punti) dopo una sola notte. La partita contro il Valencia non è mai stata in discussione, con la squadra di Simeone avanti 2 a 0 già al 3’ della ripresa grazie alle reti di Griezmann al 10’del primo tempo e di Gameiro a inizio ripresa. Griezmann ha poi arrotondato il punteggio a 7'dalla fine. Per il Valencia, rimasto fermo a 29 punti, la situazione rimane tranquilla, essendo 10 i punti di vantaggio sulla terzultima, ma il campionato resta decisamente al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali. Chi in fondo alla classifica ha fatto un balzo in avanti che potrebbe essere decisivo sono Leganes e Deportivo La Coruna, che hanno vinto gli scontri diretti contro Granada e Sporting Gijon. Il Leganes sta costruendo la propria salvezza in casa e dopo aver battuto proprio il Depor tra le mura amiche, ha riservato lo stesso trattamento al Granada, che prima di questo match era a -2 dalla matricola madrilena e che con questa sconfitta resta terzultimo e vede scappare Leganes (24 punti) e Deportivo (23): ora i punti di distacco dalla salvezza sono quattro e la situazione è tornata critica. Il Leganes ha vinto con un goal di Machis a sette minuti dalla fine. Vittoria pesantissima anche quella del Deportivo La Coruna: la cura Pepe Mel sembra funzionare. Il nuovo tecnico, che ha preso il posto di Garitano, ha collezionato 4 punti in 2 partite e ha vinto lo scontro diretto contro lo Sporting Gijon, spedendolo a -6 dalla salvezza. La rete decisiva è stata di Mosquera al primo minuto della ripresa.

Chi ormai ha perso le speranze di salvarsi è l'Osasuna, alla settima sconfitta nelle ultime otto gare e sempre inchiodato all'ultimo posto con 10 punti. Stavolta a fare festa è stato il Las Palmas, che dopo le tre reti al Bernabeu ne ha segnate cinque contro la squadra di Pamplona. Il match ha avuto un copione già visto tante volte, con l'Osasuna che è andato sotto (rete di Jesè al 4’), per poi ribaltare il match e quindi crollare. Dopo la doppietta di Kodro (31’ e 37’), l'Osasuna è tornato in partita con la rete dell'ex Atalanta Livaja al 10’ della ripresa, per poi dilagare negli ultimi venti minuti di partita con l'autorete di Unai Garcia e le reti di Mesa e il secondo sigillo di Jesè. Il Las Palmas è così salito a 32 punti, confermando come la salvezza sia ormai obiettivo raggiunto. Nell'ottica della corsa all'Europa League sono pesanti gli stop di Eibar, Celta Vigo, e Espanyol, di cui ha approfittato il Bilbao, come vedremo vittorioso contro il Malaga. L'Eibar è stato travolto per 4 a 1 in casa dal Real Madrid, che si è così confermato secondo a 59 punti (con una partita in meno) dietro il Barcellona. Match subito in cassaforte con le reti di Benzema (14’ e 25’) e James Rodriguez (30’). Nella ripresa è arrivato il goal di Assensio al quarto d'ora e sette minuti dopo la rete di Pena per l'Eibar.

Partita monstre anche da parte del Barcellona, che vince 5 a 0 contro il Celta Vigo, preparandosi nel migliore dei modi all'impresa impossibile contro il PSG in Champions League. Partita infernale per il Celta, sotto 2 a 0 dopo 45' per effetto della rete di uno scatenato Messi (24’) e un goal incredibile di Neymar (40’). Nella ripresa, tra il 57’ e il 64’, pioggia blaugrana, con le reti di Rakitic, Umtiti e Messi, con l'argentino che ha chiuso il match con due goal e due assist. Rimane attaccato al treno Champions il Villarreal, che ha battuto 2 a 0 l'Espanyol ed è salito a 45 punti: decisive la rete di Soriano al 45’ e l'autorete dell'ex Napoli David Lopez. Nel posticipo domenicale, come anticipato, vittoria del Bilbao contro il Malaga (Garcia al 72’ su rigore) e settimo posto con 41 punti per i baschi, mentre lunedì il Siviglia di Sanpaoli gioca in trasferta contro l'Alaves.

