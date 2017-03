RISULTATI LIGUE 1, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (28^ GIORNATA, 3-4-5 MARZO 2017) - 25 reti nella ventottesima giornata del campionato francese di Ligue 1, dove vincono le prime tre della classifica e dove il Lione respinge l'assalto del Bordeaux al quarto posto. Protagonista del giorno è ancora una volta il classe 1998 Mbappe con il Monaco, mentre la delusione risponde al nome di Braithwaite, che ha "tradito" il Tolosa, sbagliando un rigore decisivo a 6'dalla fine. La ventottesima giornata è iniziata con il pareggio del Lione sul campo del Bordeaux: il punto conquistato da Lacazette e compagni è pesante per due motivi: è stato respinto l'assalto del Bordeaux al quarto posto (il Lione è salito a 47 punti, mantenendo 4 punti di vantaggio sul Bordeaux, salito a sua volta a 43) e ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive in trasferta. Match aperto dalla rete di Vada al 16° per il Bordeaux, arrivata in fuorigioco e a cui ha risposto Mammana: il giovane difensore argentino ha segnato di testa su assist di Valbuena, dando modo al Lione di arrivare nel migliore dei modi al match di andata degli ottavi di Europa League con la Roma di Luciano Spalletti. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LIGUE 1 (28^ GIORNATA)

Dietro Bordeaux e Lione si è rifatto sotto il Marsiglia di Garcia, che si conferma squadra dall'andamento altalenante, ma che in questo turno ha vinto 4 a 1 sul campo del fanalino di coda Lorient, riscattando così le pesanti sconfitte patite contro Monaco e PSG tra campionato e Coppa di Francia. Il Marsiglia dopo 19'era già avanti 2 a 0 con le reti di Rolando e Payet (6° e 19°). Nella ripresa ha arrotondato con Thauvin e Sanson tra il 53° e il 56°, con la rete di Moukandjo al 73° che è servita solo a rendere meno pesante il passivo di un Lorient ultimo con 22 punti e che vede i playout lontani 5 punti. Una pillola statistica riguardante Rudi Garcia: per l'ex tecnico della Roma è la seconda vittoria contro il Lorient, contro cui finora aveva collezionato tre sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, ottenuta nel 2012 quando era alla guida del Lille. E a proposito dell'ex squadra di Garcia, ottimo il pareggio ottenuto sul campo del Tolosa, che ha sprecato una buona occasione per guadagnare terreno nella lotta per l'Europa, mentre il Lille con il punto conquistato è salito a 30 punti, facendo un altro piccolo passo verso la salvezza. Il Tolosa è passato in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Jullien e si è fatto raggiungere a 10'dalla fine da una rete i Benzia. Il Tolosa avrebbe anche avuto la possibilità di tornare in vantaggio e di conquistare i 3 punti, ma Braithwaite ha fallito un rigore all'84°, completando una giornata in cui non è mai riuscito ad essere determinate come in altre occasioni per la propria squadra.

Rimanendo nelle parti basse della classifica, se il Lille può sicuramente essere soddisfatto, lo può essere in parte anche il Bastia: il cambio di guida tecnica, con il passaggio di consegne tra Ciccolini e Rui Almeida, ha portato finora due punti in due partite. Dopo il pari all'esordio contro il Nantes è arrivato un altro punto casalingo, stavolta contro il Saint Etienne: ora i punti in classifica sono 25 e la distanza dal Digione, terzultimo con 27 punti, e dal Nancy, quartultimo con 28, si è assottigliata ancora un po'. Per il Saint Etienne il pareggio a reti bianche in Corsica (40 i punti in classifica dopo questo turno) porta a cinque, compreso il doppio confronto con il Manchester United in Europa League, le gare senza vittoria: la crisi è ufficiale e la zona Champions si allontana. Abbiamo detto del Digione e del Nancy: entrambe sono uscite sconfitte dai rispettivi match e ciò era abbastanza pronosticabile, visto il loro doversi confrontare con Nizza e PSG. Il Digione ha perso 1 a 0 tra le mura amiche dopo una partita giocata comunque su buoni livelli. A dare i tre punti al Nizza, orfano di Plea, out fino a fine stagione, ci ha pensato Cyprien a 20'dalla fine: da segnalare un Balotelli ancora a secco in trasferta. Il PSG ha vinto con identico punteggio contro il Nancy e con grande fatica: ci è infatti voluto un rigore di Cavani a 10'dalla fine per regalare i tre punti ai parigini, che rimangono secondi in classifica a pari merito con il Nizza con 62 punti.

In ottica salvezza salto in avanti quasi certamente decisivo dell'Angers, che fa il colpo contro il Caen e vola a 36 punti, a +6 sul Digione, oggi terzultimo. Il Caen resta a 31 punti, agganciato dal Metz. Angers avanti al 6° con Ekambi e raggiunto subito da Rodelin al 12°. Gli ospiti hanno però poi trovato il doppio vantaggio con Ndoye e Mangani (22° e 48°) e a nulla è servita la rete di Santini per il Caen al 67°. Metz che come detto ha raggiunto il Caen in classifica, ma che si morde le mani, visto che la vittoria contro il Rennes è sfumata al 90: passato in vantaggio con Diabate al 45°, il Metz è stato infatti raggiunto al 90° da Said. Pareggio che accontenta tutti tra Montpellier e Guingamp (ora a 33 e 35 punti): vantaggio Montpellier con Mounie al 50° e pareggio Guingamp con il solito Briand a 5'dalla fine. In serata è arrivata la quaterna del Monaco ai danni del Nantes, con i monegaschi che si sono ripresi la testa solitaria della classifica (65 punti, a +3 su PSG e Nizza) e sono arrivati a 82 reti in campionato. Ancora una volta grande protagonsita è stato Mbappe, in rete al 4° e al 45°. Le altre reti sono state segnate da Germain al 43° e da Fabinho su rigore al 59°. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LIGUE 1 (28^ GIORNATA)