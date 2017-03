Risultati Premier League / Classifica aggiornata, partite e marcatori (27^giornata, 4-5 marzo 2017)

RISULTATI PREMIER LEAGUE CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (27^GIORNATA, 4-5MARZO 2017) - Mentre il Chelsea capolista gioca nel posticipo di lunedì 6 marzo la 27^ giornata di Premier League ha visto il successo del Liverpool su un Arsenal sempre più in calo, un deludente pareggio interno del Manchester United con il Bournemouth e la seconda vittoria consecutiva del Leicester dopo il siluramento di Ranieri. Tottenham e Manchester City vincono le loro gare nella giornata di domenica, mentre in coda il Crystal Place si stacca di tre punti dal terzetto di coda. La giornata si è aperta con la gara dell’Old Trafford, nella quel Mourinho è stato tradito proprio da Ibrahimovic che ha fallito il calcio di rigore che poteva dare la vittoria ai suoi, ed ha giocato una gara al disotto della sufficienza. Lo stesso giocatore svedese si è reso protagonista di una netta gomitata ad un avversario, che per sua fortuna non è stata vista né dall’arbitro né dai suoi collaboratori. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Con il pareggio contro il Bournemouth la formazione del tecnico portoghese non riesce ad agganciare la zona Champions, mentre il Bournemouth si regala un punto prezioso nella sua corsa alla salvezza. La prima rete della gara arriva dopo 23 minuti, quando i Red Devils vanno a segno con Rojo, che devia nella porta avversaria un tiro di Valencia, poi il Bournemouth riesce a pareggiare grazie ad un calcio di rigore trasformato da King. La formazione ospite perde Surman per espulsione nel finale del primo tempo e si prepara quindi ad un secondo tempo di sofferenza in 10 contro 11. Il Manchester United attacca, spreca il rigore con Ibra ed anche Pogba fallisce diverse occasioni, lasciando così il risultato sul pareggio. Continua a segnare Gabbiadini ed il suo Southampton sbanca il terreno del Watford per 3 – 4. Una gara molto bella che consente alla formazione di Gabbiadini, sempre a segno nelle 4 gare giocate in Premier League, di agganciare il decimo posto in classifica, mentre il Watford resta al 14esimo posto, ma abbastanza tranquillo visti i 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La prima rete arriva dopo soli 4 minuti ed è il Watford a passere in vantaggio con Deeney, poi al 28esimo arriva il pareggio del Southampton, ad opera di Tadic; nel recupero del primo tempo gli ospiti si portano in vantaggio con Redmond, poi al 79esimo è l’ex romanista Okaka a riportare in parità la squadra di Mazzarri, prima che nel giro di 3 minuti, dall’83esimo all’86esimo, arrivi l’uno-due del Southampton, con Gabbiadini e di nuovo Redmond, che in pratica chiude l’incontro, anche se il Watford accorcia con Doucouré, 4 minuti dopo il novantesimo.

Il Leicester trova la seconda vittoria consecutiva battendo in rimonta l’Hull City, con il punteggio di 3 – 1. Ospiti in vantaggio dopo 14 minuti grazie ad una rete realizzata da Clucas, poi arriva il pari del Leicester al 14esimo con una rete del difensore Fuchs. Dopo l’intervallo il Leicester continua ad attaccare e trova la rete del vantaggio al 59esimo con uno dei suoi migliori uomini, il fantasista Mahrez che mette in rete su una azione da calcio d’angolo, poi in pieno recupero arriva anche il terzo goal con una autorete di Huddlestone. Lo Stoke City batte in casa il Middlesbrough con una doppietta di Marko Arnautovic, che segna entrambi i goal nel primo tempo, al 29esimo ed al 42esimo, il primo si assist di Whelan, ed il secondo di Crouch, in entrambi i casi con un tiro di destro. Una doppietta anche in Swansea City – Burnley, segnata dall’ex juventino Llorente nella gara terminata con il punteggio di 3 – 2 in favore dei gallesi padroni di casa. Al 12esimo Swansea in vantaggio con llorente che mette in rete di testa, poi dopo 8 minuti il pareggio della formazione ospite che va a segno con Gray su calcio di rigore. Al 61esimo il Burnley passa in vantaggio ancora con Gray che questa volta sfrutta un assist di Vokes per segnare con un tiro di sinistro. Al 69esimo il pareggio dello Swansea con Olsson, poi la formazione gallese continua ad attaccare ed ottiene la rete del successo 2 minuti dopo il 90esimo ancora con Llorente autore della doppietta di testa su cross eseguito da Carroll. Vittoria esterna per il Crystal Palace sul terreno del WBA, con reti al 55esimo di Zaha ed all’84esimo di Townsend.

Vittoria e sorpasso in classifica per il Liveroppol di Klopp nei confronti dell’Arsenal di Wenger. I reds hanno reagito immediatamente alla sconfitta contro il Leicester e sono passati in vantaggio dopo soli 9 minuti grazie ad una rete di Firmino. Prima della fine del primo tempo la squadra di Klopp ha raddoppiato con Manè, poi la reazione dell’Arsenal ad inizio ripresa che si concretizza con il goal di Welbeck dopo 12 minuti che riapre i giochi. La squadra londinese continua ad attaccare ma il Liverpool si procura occasioni in contropiede, colpisce il palo con origi e poi segna la rete del definitivo 3 – 1 con Wijnaldum nel primo minuto di recupero. Nella prima gara della domenica il Tottenham vince 3 – 1 in casa contro l’Everton. La prima rete con Kane che segna dopo 20 minuti su assist di Davies, poi nella ripresa, al 56esimo, arriva il raddoppio, sempre da parte di Kane, servito in questo caso dall’altro gioiellino di Pochettino, Dele Alli. L’Everton accorcia le distanze all’81esimo con una rete del belga Lukaku, poi nei minuti di recupero arriva prima la terza rete del Tottenham con Alli, e poi la seconda dell’Everton, che va a segno con Enner Valencia. Vittoria anche per il Manchester City che si impone per 2 – 0 in casa del fanalino di coda Sunderland. La prima rete arriva con Aguero dopo 42 minuti ed il raddoppio è opera di Sanè che va in rete dopo 15 minuti della ripresa mettendo alle spalle del portiere un pallone arrivato da David Silva.

