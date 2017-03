Video/ Atalanta-Fiorentina (0-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata)

VIDEO ATALANTA-FIORENTINA (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Atalanta-Fiorentina finisce -0 nel lunch match della ventisettesima giornata di Serie A. Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita per comprendere meglio l'andamento del match. Cominciamo dal possesso palla (48% Atalanta, 52% Fiorentina). La squadra di casa è andata al tiro 11 volte, centrando lo specchio della porta in 4 occasioni; la Fiorentina è andata alla conclusione 6 volte impegnando Berisha in 3 circostanze. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono prevalere i padroni di casa che sono riusciti a costruirne 8 contro le 4 degli ospiti. Per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati 9 in favore dei bergamaschi contro i 5 per i toscani; la squadra di Gasperini è riuscita anche a conquistare più palloni (36-23) e a perderne anche meno (36-40). Vediamo ora i singoli protagonisti di questo incontro. Andrea Petagna e Alejando Gomez sono stati sicuramente tra i più pericolosi dato che sono i giocatori che sono riusciti a firmare più assist (3) e ad avere più occasioni da gol (3). Rafael Toloi è riuscito a recuperare più palloni (8) mentre Federico Chiesa quello che ne ha perso maggiormente (7); Carlos Sanchez infine è stato il calciatore più falloso con 6 calci di punizione concessi.

LE DICHIARAZIONI - Il commento del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini al termine del pareggio interno contro la Fiorentina rilasciato ai microfondi di Sky Sport: "C’è rammarico perché secondo me con un po’ di precisione in più potevamo vincere. Serviva più precisione sotto porta e negli ultimi sedici metri, c’è mancato l’ultimo passaggio. Sembrava che avevamo un po’ di energia in più. Questo però è un ottimo punto, la Fiorentina è una squadra forte, ha ottimi giocatori. Per loro era una partita decisiva, sono a dieci punti da noi buon e sicuramente è un buon risultato. Ci accorgiamo che ci siamo e che ci possiamo giocare le nostre carte fino alla fine. Sarà una battaglia lunga, ma credo che noi siamo dentro. Eravamo poco aggressivi ma è anche merito della Fiorentina. Noi avevamo problemi per andare a prenderli, ci mancava qualche metro. Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio sotto questo punto di vista".

Ecco invece quanto dichiarato dall'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ai microfoni di Sky Sport: "Lo spirito dei ragazzi è sempre lo stesso dal primo giorno: vincere con qualità ed essere protagonisti. Oggi abbiamo cercato di vincerla tutti e due. Movimenti e verticalizzazioni per provare a vincere: sono soddisfatto. Ci sono state molte gare nelle quali abbiamo fatto meglio degli avversari senza fare punti. Siamo consapevoli dei limiti e delle capacità che stanno mettendo in campo i ragazzi. Abbiamo parlato faccia a faccia con i ragazzi sui concetti di calcio: questo mi soddisfa. Io mi concentro solo sulle cose che posso controllare. Alle altre cose ci pensa qualcun altro. L'obiettivo era essere più competitivi possibile. Per me la cosa più importante è stare concentrato sull'allenamento. Mi congratulo con l'Atalanta: fanno benissimo da tanti anni e hanno sempre avuto questa cultura sportiva. Questo per chi segue una linea del genere è un esempio". (Marco Guido)

