Video/ Benevento-Salernitana (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 29^ giornata)

VIDEO BENEVENTO-SALERNITANA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 29^ GIORNATA) - Si è concluso con un sofferto pareggio il derby tra Benevento e Salernitana, chiuso per 1-1 al Ciro Vigorito nel posticipo della 29^ giornata di serie B. nel tabellino del match si segnalano i gol del bomber Coda a favore dei granata occorsa al 34’ minuto dal dischetto e il pareggio di Ceravolo, avvenuto sempre dal dischetto all’88’ minuto: tra i cartellini si segnalo i gialli di Improta, Busellato e bernardini per la Salernitana, a cui va aggiunta l’espulsione diretta di Odjer avvenuta al 38’,mentre per il Benevento hanno ricevuto ammonizione Lopez e Venuti entrambi nella seconda metà del match. Ma andiamo a vedere cosa è successo al Vigorito: come era facile immaginare per il derby campano l’incontro si è acceso fin dalle prime battute, con un clima che si fa immediatamente rovento sia in campo che sugli spalti, esaltati dalle belle azioni messe in gioco subito da entrambe le compagini. Al’33’ avviene il primo evento importante del match con Pezzi che travolge Improta in area e che procura il rigore alla salernitana, subito finalizzato con successo dal solito Coda. Gli animi però si caldano ulteriormente, come evidenzia l’espulsione per azione violenta di Odjer,e gli ultimi dieci minuti del primo tempo si fanno febbrili, con Gomis protagonista di azioni spettacolari. Lo stesso clima teso si ripropone anche nella ripresa, anche se ora in superiorità numerica il Benevento decide di giostrare meglio il proprio gioco: Cissè, Ciciretti, Ceravolo e Buzzegodi cercano di trivellare di colpi lo specchio avversario ma con alterne fortune (un gola annullato al 68 per fuorigioco):a questo si aggiunge un rigore non concesso agli stregoni per fallo di mano che solleva non poche proteste da parte del pubblico. La salernitana si difende comunque con grande prontezza nonostante l’inferiorità numerica: a4minuti dalla fine Busellato commette fallo su Viola provocando il rigore del pareggio che Ceravolo calcia con grande perizia.

