Video/ Crotone-Sassuolo (0-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata)

VIDEO CROTONE-SASSUOLO (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Finisce a reti bianche la sfida della ventisettesima giornata di Serie A fra Crotone e Sassuolo allo Stadio “Ezio Scida”. Nonostante il risultato non sono mancate le emozioni, create prevalentemente dai padroni di casa, soprattutto nel finale dove la squadra di Nicola meritava un po’ di più del pareggio finale. E’ stata comunque una gara molto equilibrata come dimostra il dato sul possesso palla proveniente dal sito della Lega Serie A, che riporta un leggero vantaggio dei padroni di casa rispetto ai neroverdi (51% Crotone contro il 49% del Sassuolo). Per quanto riguarda le conclusioni, il Crotone ha calciato verso la porta di Consigli in 12 occasioni, centrando lo specchio per 4 volte. Anche il Sassuolo ha effettuato 4 tiri in porta sui 7 totali creati dalla squadra di mister Di Francesco. Domenico Berardi del Sassuolo è stato il calciatore nella partita che ha centrato per ben due volte lo specchio della porta difesa da Cordaz, mentre Cristian Dell’orco, terzino del Sassuolo, si è messo in mostra in fase difensiva con 6 palloni recuperati. In virtù di questo pareggio il Crotone rimane al penultimo posto in classifica con 14 punti, mentre il Sassuolo aggancia il Cagliari al 12° posto con 31 punti conquistati in 27 partite. (Paolo Zaza)

