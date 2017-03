Video/ Empoli-Genoa (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata)

VIDEO EMPOLI-GENOA (RISULTATO FINALE 0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida giocata al Castellani tra Empoli e Genoa (0-2), valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I liguri sconfiggono gli azzurri grazie ad una magia di Nctham e ad una fucilata di Hiljemark nel finale. Il dato del possesso palla, premia ampiamente i padroni di casa col 64%, solo 36% invece per i rossoblu. Per quanto riguarda i tiri in porta sono 8 per l'Empoli e 4 per il Genoa. Dal punto di vista del fraseggio, i padroni di casa hanno completato 488 passaggi mentre la formazione ospite 241. La precisione di esecuzione strizza l'occhio all'Empoli con l'86%, dato superiore a quello ottenuto dal grifone fermo al 74%. Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 30, con 5 cartellini gialli estratti dal direttore di gara Doveri. Il match è stato quindi poco cattivo e complessivamente corretto. Infine uno sguardo alle presenze allo stadio, dove erano presenti circa 8 mila spettatori, di cui duemila da Genova.

LE DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post partita di Empoli-Genoa, con le dichiarazioni di Andrea Mandorlini: "E' una vittoria meritata. La porta sembrava stregata, ma alla fine siamo usciti con i tre punti. E' stata una partita molto tattica, serviva un po' di sacrificio e c'è stato. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato. Qui sto bene, sono in un club importantissimo e una tifoseria straordinaria".

Ancora nessuna dichiarazione, al momento in cui scriviamo, da parte del tecnico dell'Empoli GiovanniMartuscello, che a fine gara è andato sotto la tribunetta dei suoi tifosi a chiedere scusa per la sconfitta e per la prestazione della squadra. (Jacopo D'Antuono)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI EMPOLI-GENOA (RISULTATO FINALE 0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA)