Video/ Torino-Palermo (3-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata)

VIDEO TORINO-PALERMO (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Il Torino vince per 3-1 in casa contro il Palermo. Rosanero avanti con Rispoli nel primo tempo. Nei 20 minuti finali si scatena Belotti con una tripletta. Nel prossimo turno di Serie A il Palermo se la vedrà contro la Roma al Barbera domenica alle 20.45 mentre i granata affronteranno l’altra romana. Alle 20.45 di lunedì 13 marzo all’Olimpico di Roma è in programma Lazio-Torino.

SINTESI PRIMO TEMPO – Mihajlovic conferma il consueto 4-3-3. Tra i pali c’è Hart, in difesa Zappacosta,Rossettini, Moretti e Barreca. A centrocampo le scelte più interessanti con Gustafson, Lukic e Baselli. In attacco panchina per Iturbe e Ljajic. Sulla sinistra gioca Boyè. Dall’altre parte Iago Falque, attaccante centrale Belotti. Diego Lopez risponde con un modulo speculare. In porta Posavec, in zona difensiva Rispoli, Andelkovic, Cionek e Aleesami. In mediana Gazzi, Henrique e Chochev, in attacco Sallai, Nestorovski e Balogh. Dirige l’incontro il signor Rizzoli, sezione di Bologna. Mihajlovic conferma il consueto 4-3-3. Tra i pali c’è Hart, in difesa Zappacosta, Rossettini, Moretti e Barreca. A centrocampo le scelte più interessanti con Gustafson, Lukic e Baselli. In attacco panchina per Iturbe e Ljajic. Sulla sinistra gioca Boyè. Dall’altre parte Iago Falque, attaccante centrale Belotti. Diego Lopez risponde con un modulo speculare. In porta Posavec, in zona difensiva Rispoli, Andelkovic, Cionek e Aleesami. In mediana Gazzi, Henrique e Chochev, in attacco Sallai, Nestorovski e Balogh. Dirige l’incontro il signor Rizzoli, sezione di Bologna. Parte forte il Toro. Gustafson recupera palla sulla trequarti e serve Belotti. Discesa travolgente e tiro dal limite. Posavec risponde bene. Poco dopo va al tiro anche Boyè. Il suo tentativo sorvola la traversa. Al sesto minuto di gioco Belotti scarica male per Hart. Il portiere inglese rinvia addosso a Nestorovski che per poco non lo beffa. La palla rimbalza in fallo laterale. Il Palermo si affaccia palla al piede dalle parti di Hart per la prima volta al 13esimo. Nestorovski trova Sallai in area. Ne segue un tiro-cross sul quale non interviene nessuno. La palla termina lontana dai pali. Il Toro risponde con una triangolazione sulla trequarti avversaria. Belotti cerca Boyè in area ma Andelkovic ci mette una pezza evitando problemi a Posavec. La partita torna a seguire il copione delle prime battute: Torino in possesso palla, Palermo chiuso nella propria metà campo. Al 22esimo Belotti recupera un pallone, ormai saldamente in possesso degli avversari, Aleesami e Andelkovic. Tocco per Falquè che dal limite conclude alzando troppo il mirino. Palla sopra la traversa. Ancora Torino vicino al gol. Gustafson lancia sulla destra Belotti. Doppia finta e cross basso in area piccola. Posavec respinge ma poi è Rispoli a salvare tutto sulle conclusioni di Baselli e Boyè. Sulla ribattuta ci prova pure Barreca ma non inquadra lo specchio. Arriva al 26esimo il primo ammonito del match: Balogh. Alla mezzora gli ospiti passano in vantaggio. Rispoli si affaccia sulla trequarti avversaria avviando un contropiede pericoloso. Nestorovski gli libera lo spazio per il tiro portando via due avversari. Conclusione bassa e tesa da fuori area che si infila nell'angolino basso alla sinistra di Hart. Palermo sorprendentemente in vantaggio. I granata provano subito a reagire. Rossettini da calcio d'angolo svetta in area ma non trova la porta. Al 32esimo ammonizione pesante per Rispoli. L'ex Parma era diffidato e salterà Palermo-Roma di settimana prossima. Zappacosta intanto ottiene il fondo e crossa verso il secondo palo. Belotti ci arriva ma schiaccia contro l'esterno della rete. Poco dopo di testa, sugli sviluppi di un corner, a provarci è Baselli. Il centrocampista schiaccia troppo e la palla finisce alta sopra la traversa. Nel finale di tempo ancora Baselli, questa volta con una conclusione dal limite. Tentativo troppo centrale per sorprendere Posavec.

SINTESI SECONDO TEMPO – Mihajlovic propone un cambio a inizio ripresa. Resta in panchina Boyè, entra Ljajic. Ricominciano in maniera aggressiva i granata cercando di velocizzare il gioco. Il Palermo non si scompone rimanendo chiuso e attento. Al 48esimo brutto fallo di Cionek su Belotti. L'attaccante granata dopo qualche minuto rientra in campo facendo segno di voler proseguire. Il Toro prova a impostare l'azione partendo da Hart. Una lunga azione viene conclusa dal trio Baselli-Falque-Ljajic. Il centrocampista trova in area Falque che vedo una voragine sulla sinistra. Ljajic è in zona e lo spagnolo lo serve bene. L'ex Fiorentina calcia al volo ma spara in curva nord. Infortunio in casa Palermo. Si fa male l'autore del gol, Rispoli. Il terzino accusa dolore all'adduttore destro dopo la battuta di una rimessa laterale. La sua partita finisce al 55esimo. Al suo posto entra Morganella. Ammonito nel frattempo Sallai. Mihajlovic fa entrare un attaccante al posto di un centrocampista: dentro Maxi Lopez, fuori Gustafson. Ljajic propone un pallone morbido in area, Maxi Lopez per poco non ci arriva e Posavec può respingere l'assalto. In tutta risposta alle mosse del collega sull'altra panchina Diego Lopez inserisce un difensore per un attaccante. Entra Giancarlo Gonzalez al posto di Sallai. Il Toro resta in pressione, Ljajic sbaglia diversi palloni facendo rumoreggiare lo stadio Grande Torino. Al 70esimo battibecco tra Mihajlovic e Lopez per quel che succede in campo. Posavec spedisce palla in fallo laterale perchè c'è Andelkovic a terra. Ljajic vuole restituire agli avversari, ma Barreca no. Solo dopo i richiami dei compagni il terzino ridà la sfera al Palermo. Ultima sostituzione per il Toro: esce Iago Falque, entra Iturbe. Al 73esimo rete del pareggio: Posavec buca l'uscita su cross dalla bandierina e Belotti lo punisce con un colpo di testa che si insacca in rete. I granata insistono e trovano subito il gol del sorpasso. Ljajic scucchiaia da calcio di punizione. La difesa del Palermo si perde Belotti che si coordina e al volo trova la doppietta. Balogh perde la testa ed entra in scivolata da dietro su Iturbe. Seconda ammonizione, espulsione e Palermo in 10. All’81esimo i granata chiudono il match. Altra uscita a vuoto di Posavec e altro gol di Belotti. Dalla sinistra Ljajic crossa verso il secondo palo, Posavec non la legge bene e Belotti di testa lo supera ancora, firmando la personale tripletta. Palermo allo sbando. Il Toro cerca ancora il gol. Barreca sguscia via sulla destra e serve in area piccola Lukic. Il centrocampista granata gira verso la porta ma angola troppo. La palla termina fuori. Sostituzione per il Palermo: esce Cionek, entra Diamanti. Il Palermo passa dal 5-3-1 al 4-3-2. Zappacosta verticalizza per Belotti in area. L'incontenibile serve di tacco Maxi Lopez che gira verso la porta ma non riesce a inquadrare lo specchio. Il capocannoniere della Serie A sfiora il gol del poker. Da calcio d'angolo impatta bene di testa ma la palla termina alta di poco. Zappacosta ci prova da fuori area. Tiro potente ma impreciso. Nel finale i granata amministrano il gioco portando a casa 3 punti preziosi. (Francesco Davide Zaza)

