Arsenal Bayern/ Info streaming video e diretta tv: risultato live e cronaca (Rete 4, Champions League 2017)

DIRETTA ARSENAL BAYERN MONACO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (RETE 4, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Arsenal Bayern Monaco, diretta dal greco Tasos Sidiropoulos, si gioca martedì 7 marzo alle ore 20.45 e sarà una sfida dal destino probabilmente già segnato, nel programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. I londinesi infatti nel match d'andata hanno subito un uno a cinque davvero pesante, che oltre a permettere alla squadra allenata da Carlo Ancelotti di ipotecare l'accesso ai quarti di finale, ha segnato un probabile sipario sull'avventura di Arsene Wenger sulla panchina dei Gunners.

In attesa di capire se l'addio al tecnico francese sarà effettivamente consumato, in Premier League l'Arsenal ha subito sabato scorso una dura battuta d'arresto sul campo del Liverpool, che è costata il sorpasso proprio da parte dei Reds e lo scivolone al quinto posto in classifica, fuori dalla zona Champions per la prossima stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Ennesimo crollo per l'Arsenal che come in diverse altre stagioni sta perdendo contatto con la zona di testa dopo un avvio che aveva fatto pensare ad un possibile inserimento nella lotta per la Premier. Non ha questi problemi il Bayern di Carletto Ancelotti che sembra ormai avviato all'ennesimo trionfo in Bundesliga. Dopo l'ultimo tre a zero rifilato a domicilio al Colonia il bavaresi si trovano in testa con sette punti di vantaggio sul Lipsia, ma à sul fronte europeo che il Bayern vuole trovare la propria consacrazione, dopo tre eliminazioni consecutive in semifinale negli scorsi anni, durante la gestione tecnica di Pep Guardiola.

Le probabili formazioni che si affronteranno all'Emirates Stadium. Arsenal in campo con il colombiano Ospina tra i pali, il capitano francese Koscielny e Mustafi al centro della difesa, mentre lo spagnolo Bellerin sarà l'esterno di fascia destra e Kieran Gibbs l'esterno di fascia sinistra della retroguardia. L'altro francese Coquelin e lo svizzero Xhaka saranno i centrali di centrocampo, arretrati rispetto agli incursori offensivi che saranno il cileno Alexis Sanchez, Oxlade-Chamberlain e il tedesco Mesut Ozil. Nel ruolo di unica punta sarà impiegato il centravanti transalpino Giroud.

Risponderà il Bayern Monaco con il portiere della Nazionale tedesca Neuer tra i pali alle spalle della linea a quattro difensiva composta da Lahm terzino destro, dall'austriaco Alaba terzino sinistro e dallo spagnolo Javi Martinez e da Hummels come centrali difensivi. Il cileno Vidal e l'altro spagnolo Xabi Alonso, assieme al suo connazionale Alcantara, giocheranno a centrocampo mentre sulle corsie esterne offensive l'olandese Robben e il brasiliano Douglas Costa supporteranno l'azione offensiva del bomber polacco Robert Lewandowski.

Tatticamente, la base delle due formazioni sarà un 4-2-3-1 che nel caso del Bayern Monaco di Ancelotti può trasformarsi agevolmente in un 4-3-3, grazie alle caratteristiche degli elementi offensivi. Curiosamente, nella partita d'andata i tedeschi hanno battuto cinque a uno gli inglesi esattamente come nell'ultimo precedente all'Allianz Arena, disputato il 4 novembre del 2015. Al 20 ottobre del 2015 risale invece l'ultima sfida in Champions tra le due squadre all'Emirates Stadium: fu l'Arsenal a spuntarla con un due a zero firmato da Giroud e Ozil. Al 19 febbraio del 2014 risale l'ultima vittoria del Bayern in Inghilterra, con reti realizzate da Toni Kroos e Thomas Muller.

Il risultato della partita d'andata non lascia spazio a sviluppi particolarmente fantasiosi in chiave qualificazione, e il momento opaco dell'Arsenal induce le agenzie di scommesse a considerare il Bayern favorito anche per la conquista della vittoria in Inghilterra, con quota per il segno '2' fissata a 2.30 da Betclic, mentre Bwin propone a 3.70 la quota relativa al pareggio e Bet365 propone a una quota di 3.10 l'affermazione interna dei Gunners, che dovrebbero però vincere quattro a zero per passare il turno.

La diretta tv di Arsenal-Bayern Monaco, diretta dal greco Sidiropoulos, martedì 7 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà disponibile per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport 2 HD, ma si potrà seguire anche in chiaro sul digitale terrestre di Rete 4. Sul sito www.mediaset.it/live-streaming sarà disponibile la diretta streaming video via interne della partita, in chiaro per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

© Riproduzione Riservata.