Arsenal Bayern Monaco/ Probabili formazioni: quote e ultime novità live (Champions League 2017)

ARSENAL BAYERN MONACO: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA' LIVE - Arsenal-Bayern Monaco si gioca alle ore 20:45 di martedì 7 marzo; si gioca per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. Il discorso qualificazione sembra chiuso, perchè all'andata i bavaresi hanno vinto con un roboante 5-1; all'Arsenal servirebbe almeno un 4-0 ma il momento dei Gunners non è propriamente brillante (nel fine settimana è arrivata la sconfitta sul campo del Liverpool). Tuttavia potremmo vedere comunque una partita combattuta: negli ultimi anni l'Arsenal ha sempre avuto una trasformazione in positivo nelle partite di ritorno, rischiando di ribaltare situazioni che sembravano chiuse (anche contro il Bayern Monaco). Aspettando il calcio d'inizio della partita dell'Emirates, andiamo a valutare dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Arsenal Bayern Monaco.

ARSENAL BAYERN MONACO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Arsenal Bayern Monaco , valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Arsenal (segno 1) vale 2,95, il pareggio (segno X) è quotato 3,75, mentre la vittoria del Bayern Monaco (segno 2) vi permetterà di vincere 2,25 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL - Polemiche in casa Arsenal: nella sconfitta di Liverpool Arsène Wenger ha lasciato inizialmente in panchina Alexis Sanchez, e questo non è andato giù ai tifosi. La sconfitta ha escluso i Gunners dalle prime quattro posizioni della classifica: per la prima volta da quando esiste la fase a gironi di Champions League la squadra sarebbe esclusa. Adesso arriva una partita semi-impossibile da ribaltare; Wenger manderà sicuramente in campo sia Sanchez che Ramsey, probabilmente il cileno occuperà uno dei due esterni in trequarti con Walcott dall’altra parte, davanti a tutti uno tra Giroud e Welbeck a seconda di come voglia essere impostata la partita. Ramsey dovrebbe muoversi invece da trequartista centrale; in mezzo probabile conferma per Granit Xhaka e Coquelin (che si gioca una maglia con Iwobi, uno che può anche allargare il proprio raggio d’azione). In difesa invece Mustafi potrebbe lasciare spazio a Gabriel Paulista; Koscielny sarà l’altro centrale, a destra giocherà lo spagnolo Bellerin mentre a sinistra il connazionale Nacho Monreal potrebbe essere lasciato in panchina a favore di Gibbs, ma questo è un ballottaggio che probabilmente resterà aperto fino all’ultimo momento disponibile.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO - Lahm è squalificato: a destra dunque Ancelotti manderà in campo Rafinha che è il suo sostituto naturale. Per il resto la formazione del Bayern Monaco non si dovrebbe discostare di molto da quella che ha giocato sabato a Colonia, anche se il tecnico emiliano ha una larga varietà di opzioni e può scegliere tra tante soluzioni tattiche: quasi certamente cambieranno gli esterni offensivi, almeno Robben sarà in campo sulla destra mentre tra Ribéry e Douglas Costa sarà ballottaggio e possibile staffetta. Davanti a tutti ancora Lewandowski; dubbi per la trequarti, all’andata a sorpresa è rimasto fuori Thomas Muller che potrebbe ancora lasciare il posto a Thiago Alcantara, con Xabi Alonso che dunque andrebbe ad affiancare Arturo Vidal come già accaduto tre settimane fa. In difesa invece torna titolare Hummels che si posizionerà al fianco di Javi Martinez; a questo punto è testa a testa tra Alaba e Juan Bernat per il ruolo di terzino sinistro, ma l’austriaco è nettamente favorito. In porta ovviamente giocherà Manuel Neuer.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL BAYERN MONACO

ARSENAL (4-2-3-1): 33 P. Cech; 24 Bellerin, 5 Gabriel Paulista, 6 Koscelny, 3 Gibbs; 34 Coquelin, 29 G. Xhaka; 14 Walcott, 8 Ramsey, 7 A. Sanchez; 12 Giroud

A disposizione: 13 Ospina, 20 Mustafi, 18 Monreal, 17 Iwobi, 15 Oxlade-Chamberlain, 9 Lucas Perez, 23 Welbeck

Allenatore: Arsène Wenger

Squalificati: -

Indisponibili: Cazorla

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 1 Neuer; 13 Rafinha, 8 Javi Martinez, 5 Hummels, 27 Alaba; 14 Xabi Alonso, 23 Vidal; 10 Robben, 6 Thiago Alcantara, 11 Douglas Costa; 9 Lewandowski

A disposizione: 26 Ulreich, 32 Kimmich, 18 Bernat, 35 Renato Sanches, 29 Coman, 25 T. Muller, 7 Ribéry

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: Lahm

Indisponibili: J. Boateng

