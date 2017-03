Diretta/ Napoli Real Madrid: info streaming video e tv, quote, risultato live, cronaca (Champions League 2017)

DIRETTA NAPOLI REAL MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Napoli Real Madrid sarà diretta dall'arbitro turco Cuneyt Cakir; alle ore 20:45 di martedì 7 marzo lo stadio San Paolo apre le porte al ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. All'andata il gol di Insigne aveva illuso la truppa di Sarri allo stadio Santiago Bernabeu, poi la rimonta spagnola ha permesso alla formazione allenata da Zinedine Zidane di portarsi sul tre a uno, in una posizione di netto vantaggio in vista della gara di ritorno.

Il Napoli tenterà l'impresa nonostante la forza oggettiva dell'avversario, anche se dopo un periodo difficile i partenopei hanno lanciato un segnale importantissimo, riportandosi a due punti di distanza in Serie A dal secondo posto occupato dalla Roma. Nella Liga Spagnola il Real Madrid si mantiene ad un punto di distanza dal Barcellona capolista, pur con una partita in meno giocata rispetto ai blugranata.

Una lotta serrata per il titolo, ma la squadra di Zidane, va ricordato, è campione d'Europa in carica e vincitrice di due delle ultime tre edizioni di Champions League. Il fronte europeo resta dunque prioritario per quella che resta, storicamente, la formazione regina della competizione.

Dopo la doppia doccia fredda rappresentata dalle sconfitte subite contro Atalanta in casa in campionato e Juventus in trasferta (con il punteggio di tre a uno come allo stadio Bernabeu), il Napoli ha saputo rialzarsi nella difficilissima trasferta di Roma. I giallorossi finora avevano vinto tutte le partite disputate in casa in campionato, anzi tutti i match disputati all'Olimpico considerando il successo nel derby d'andata. La doppietta di Mertens ha ribaltato le certezze giallorosse, e la corsa alla qualificazione diretta in Champions League si è riaperta per i partenopei, che con questo successo hanno anche la sicurezza di tenere a distanza le pretendenti al terzo posto.

Il Real Madrid, pur come detto con una partita da recuperare, nelle ultime settimane ha perso punti preziosi nella Liga. Dopo il ko sul campo del Valencia e la vittoria sul campo del Villarreal, Cristiano Ronaldo e compagni hanno perso due punti pareggiando clamorosamente tre a tre al Bernabeu contro il Las Palmas. CR7 è stato assente per un affaticamente muscolare per l'ultima trasferta vinta quattro a uno dal Real sul campo dell'Eibar, ma il Pallone d'Oro dovrebbe recuperare per la gara del San Paolo.

Compito dunque durissimo per il Napoli in chiave qualificazione: lo pensano anche i bookmaker che considerano, pur in maniera decisamente equilibrata, il Real Madrid favorito per la conquista della vittoria anche nel match dello stadio San Paolo. Vittoria esterna quotata 2.40 da Unibet, mentre Betclic propone a una quota di 2.85 l'eventuale affermazione partenopea in casa. William Hill offre a 3.75 la quota relativa al pareggio, risultato che eliminerebbe senza appello il Napoli dalla Champions League.

Diretta tv esclusiva per gli abbonati Mediaset Premium per Napoli Real Madrid, diretta dal turco Cüneyt Çakir, martedì 7 marzo alle ore 20.45, trasmessa sul canale Premium Sport HD oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it; la partita del San Paolo si potrà dunque seguire anche con l'applicazione Premium Play - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - senza costi aggiuntivi.





