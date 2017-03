ESULTANZA MORATA, VIDEO: ZITTISCE LA CURVA DEL NAPOLI E STRIZZA L'OCCHIO ALLA JUVENTUS? - L'aveva detto alla vigilia della gara d'andata Real Madrid-Napoli Alvaro Morata che sarebbe stato felice di battere gli azzurri anche per il suo passato alla Juventus. E lo ha dimostrato dopo il gol del 1-3 quando è passato sotto la curva mettendo l'indice alla bocca e sottolineando di fare silenzio. Questo apre ancora le voci del suo possibile ritorno alla Juventus già magari dalla prossima sessione di calciomercato. Al Corriere dello Sport Alvaro Morata aveva confessato un po' di tempo fa: "La Juventus è la Juventus e può sempre asprirare al massimo. Ametto che non mi piacerebbe ma pur di esserci metterei la firma per una finale contro i bianconeri. Se proprio dovessi perdere preferire perderla contro la Juventus. Voglio giocare di più e alla Juventus sarei rimasto per anni. Visto il mio passato mi piacerebbe molto battere gli azzurri".

ESULTANZA MORATA, VIDEO: ZITTISCE LA CURVA DEL NAPOLI E STRIZZA L'OCCHIO ALLA JUVENTUS? - La rete di Alvaro Morata è stata solo la ciliegina sulla torta del Real Madrid nella notte del San Paolo contro il Napoli, ma sicuramente è stato come se fosse stato un calciatore della Juventus a dare il colpo del ko alla squadra di Maurizio Sarri. Alvaro Morata infatti è andato sotto la curva dei tifosi azzurri portandosi per pochi secondo l'indice alla bocca come a dire di fare silenzio agli azzurri e mostrando quindi in maniera indiretta ancora grande attaccamento alla Juventus cosa che tra l'altro non ha mai negato. Nonostante l'attaccante spagnolo faccia molta panchina segna così il tredicesimo gol della sua stagione di ritorno a Madrid superando il suo record di nove reti con la camiseta blanca con ancora tre mesi di partite da giocare. Sicuramente è stata una grande soddisfazione per lui e non sarà andata giù alla tifoseria azzurra questo gesto del calciatore in questione. Staremo a vedere se ci saranno polemiche ancora successivamente. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ALVARO MORATA

