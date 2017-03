NAPOLI REAL MADRID/ Diretta tv e streaming video risultato live 1-0, gol di Mertens per sognare!

DIRETTA NAPOLI REAL MADRID: STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 1-0): GOL DI MERTENS. Che godimento per i tifosi del Napoli dopo il primo tempo che li vede in vantaggio sul mitico Real Madrid grazie al gol spettacolare del solito Mertens. Una gara perfetta quella del Napoli di Sarri che ha vinto per ora la sua sfida a metà campo e forse qualche critica dell'andata è servita visto che abbiamo visti schierati nella mediana due centrocampisti di contenimento come Allan e Diawara a supporto delle ripartenze di Callejon, Mertens e Insigne che per ora stanno mettendo in croce la difesa madrilena. Un palo per parte tra Real Madrid e Napoli però dominio territoriale azzurro. Real molto impreciso in difesa, troppo lungo e impreciso sin dalla fase di impostazione. E' però vera una cosa e lo scopriremo dalla diretta del secondo tempo: se il Real si sveglia dal torpore per il napoli si fa molto ma molto dura. Vediamo al prossimo aggiornamento.

DIRETTA NAPOLI REAL MADRID: STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE): DOVE VEDERE LA PARTITA? - Napoli Real Madrid sarà visibile in diretta streaming video grazie all’applicazione Premium Play: come sempre gli abbonati alla pay tv del digitale terrestre potranno avvalersi, senza costi aggiuntivi, di questo servizio che permette di seguire la programmazione anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Champions League in esclusiva su Premium, come ormai sappiamo: non fa eccezione Napoli Real Madrid, la cui diretta tv sarà sui due canali Premium Sport e Premium Sport HD. Per il momento non è ancora stato comunicato il quadro dei telecronisti; attendiamo di conoscere il nome di chi effettuerà cronaca e commento tecnico, così come i giornalisti che saranno inviati a bordo campo per le interviste post partita e i contributi dalle due panchine. Sul secondo flusso audio la partita dello stadio San Paolo sarà raccontata come di consueto dalla voce di Raffaele Auriemma, dunque i tifosi partenopei potranno anche usufruire della telecronaca del sostenitore partenopeo. CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI NAPOLI REAL MADRID: LA PARTITA LIVE

Per il Napoli l’impresa è possibile, soprattutto in virtù di quanto accaduto sabato: la squadra di Maurizio Sarri è andata a vincere sul campo della Roma riaprendo il discorso legato al secondo posto e dunque alla qualificazione in Champions League. Il Real Madrid rappresenta comunque un osso durissimo, ma da quando le due squadre si sono incrociate al Santiago Bernabeu i blancos hanno vissuto momenti difficili: hanno perso il recupero contro il Valencia e, frenando anche contro il Las Palmas (in casa) hanno di fatto riaperto una Liga che era morta e sepolta. A caccia della dodicesima Champions League, la squadra di Zinedine Zidane ha però recuperato il tridente titolare: dentro anche Gareth Bale che non è al 100% ma in ogni caso può dare il suo ampio contributo alla causa. Per il Napoli una partita con la quale sognare: qualificarsi per i quarti di Champions League potrebbe cambiare del tutto una stagione che ha avuto i suoi periodi negativi ma che in generale si sta dimostrando di grande livello come del resto era già stato un anno fa. CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI NAPOLI REAL MADRID: LA PARTITA LIVE

