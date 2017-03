Napoli Real Madrid/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

NAPOLI REAL MADRID: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Napoli-Real Madrid, ci siamo: martedì 7 marzo, ore 20:45, stadio San Paolo. I partenopei tentano l’impresa nel ritorno degli ottavi di Champions League 2016-2017: ribaltare la sconfitta per 3-1 maturata tre settimane fa. Serve almeno un 2-0: un risultato che è assolutamente fattibile, non solo per quanto visto al Bernabeu ma anche e soprattutto per come la squadra di Maurizio Sarri ha reagito, vincendo a Roma, alla sconfitta di Coppa Italia contro la Juventus. Partita che al momento può valere una stagione; anche per i campioni d’Europa, che avevano in mano una Liga ora in discussione. Arbitra la partita il turco Cuneyt Cakir: andiamo dunque, in attesa che le due squadre scendano in campo, a leggere i dubbi e le certezze che Sarri e Zinedine Zidane hanno ancora a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando le probabili formazioni di Napoli Real Madrid. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI REAL MADRID

NAPOLI REAL MADRID: PRONOSTICO E QUOTE - Per Napoli Real Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Napoli (segno 1) vale 2,70, il pareggio (segno X) è quotato 3,75, mentre la vittoria del Real Madrid (segno 2) vi permetterà di vincere 2,40 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri è stato accusato spesso e volentieri di non praticare un turnover credibile e di dare poco spazio a certi elementi; critica mossa anche e soprattutto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’anno però il tecnico del Napoli ha saputo lanciare e rendere competitivi per una maglia da titolare giocatori come Zielinski (già allenato a Empoli), Amadou Diawara e, ultimo della lista, quel Marko Rog che questa sera potrebbe essere il titolare a sorpresa in un centrocampo che verrà completato da Hamsik e da uno tra Jorginho e lo stesso Diawara. Anche nel tridente ci sono dubbi: cavalcare il Dries Mertens reduce dalla doppietta dell’Olimpico o schierare subito la punta pesante, e dunque Milik? Si propende per la prima soluzione, perchè al Bernabeu il Real Madrid è squadra che lascia spazi e quegli spazi dovranno essere sfruttati in pieno; Callejon e Insigne ai lati del belga, Milik pronto dalla panchina. Meno punti di domanda nel settore difensivo, dove uno degli ex della partita, Raul Albiol, sarà al centro della linea e farà coppia con Koulibaly, davanti a Pepe Reina che sabato è stato autore di una parata prodigiosa per salvare la vittoria del Napoli. Sugli esterni invece agiranno, senza sorprese, Hysaj e Ghoulam.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID - Tutti recuperati nel Real Madrid, al netto di Varane che a causa di una lesione dovrà saltare questa partita: lavoro extra per Pepe, che sabato ha giocato in campionato e questa sera sarà nuovamente in campo al fianco di Sergio Ramos. Zinedine Zidane sembra aver già scelto la sua formazione: Carvajal e Marcelo sulle corsie laterali, in mezzo al campo la partita di andata ci ha detto che Casemiro è giocatore sottovalutato e insostituibile. Quando giochi con due palleggiatori come Modric e Kroos avere un recupera palloni come l’ex del Porto è necessario per mantenere gli equilibri, anche se il tedesco ha nelle sue corde anche un lavoro di interdizione che abbina alla fase offensiva. Le alternative? Le solite: da James Rodriguez (buono anche per il tridente) a Kovacic passando per Isco, che potrebbe essere la sorpresa in campo per costringere centrocampisti e terzini del Napoli a non alzare troppo il baricentro (ma forse sarebbe anche un rischio troppo elevato in una situazione che rimane comunque in equilibrio). Il reparto d’attacco ha recuperato Gareth Bale, che per di più si è anche riposato sabato (era squalificato) e si riprende la sua posizione di esterno destro: non sarà al 100% ma incute comunque timore e rispetto. Dall’altra parte Cristiano Ronaldo, che dovrebbe aver superato un piccolo problema muscolare (non ha giocato contro l’Eibar, nè era in panchina); arriva galvanizzato alla partita Karim Benzema, reduce da una doppietta in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-REAL MADRID

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 26 Koulibaly, 33 Raul Albiol, 31 Ghoulam; 30 Rog, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 5 Allan, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 3 Pepe, 4 Sergio Ramos, 12 Marcelo; 19 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Bale, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 23 Danilo, 6 Nacho, 16 Kovacic, 10 James Rodriguez, 21 Morata, 17 Lucas Vazquez

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: Varane

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia)

