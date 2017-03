Napoli si qualifica se.../ I risultati utili per i quarti (Champions League 2017, oggi 7 marzo)

NAPOLI SI QUALIFICA SE…. I RISULTATI UTILI PER I QUARTI (CHAMPIONS LEAGUE, OGGI 7 MARZO 2017) - Il Napoli è pronto alla grande notte di Champions League: per qualificarsi ai quarti di finale ed eliminare i campioni in carica del Real Madrid servirà la grande impresa, non tanto nel risultato quanto nella prestazione e nella maturità. Nello specifico, la sconfitta per 1-3 del Santiago Bernabeu impone una vittoria con almeno due gol di scarto: significa 2-0, perchè la regola dei gol in trasferta può giocare a favore dei partenopei. Infatti un 2-0 sarebbe meglio del 3-1, avendo il Napoli segnato fuori casa; il 3-1 in favore di Sarri & co. porterebbe ovviamente ai tempi supplementari, mentre due gol di scarto dal 4-2 in su sarebbe utile al Real Madrid, perchè a quel punto sarebbero gli spagnoli ad aver segnato più gol in trasferta. Va da sè che il Napoli ha bisogno di uno scarto minimo di due reti, ma allo stesso modo il Real Madrid parte con grande vantaggio. I blancos infatti possono permettersi la sconfitta; come abbiamo detto possono perdere anche con due gol di scarto a patto che ne segnino almeno due, mentre perdendo con una sola rete di differenza non dovrebbero nemmeno preoccuparsi di segnare o meno. Il Napoli dunque non ha strada facile davanti a sè: può però puntare sull’effetto San Paolo, sul calore dei tifosi che aspettano con trepidazione questa partita e magari sull’effetto “sorpresa”, vale a dire sul fatto che il Real Madrid potrebbe entrare in campo sentendosi la qualificazione già in tasca e sottovalutare così l’avversario. La partita di andata è iniziata proprio in questo modo; poi i blancos si sono ricompattati e sono andati a vincere, segnando tre gol. Staremo a vedere quello che succederà stasera allo stadio San Paolo, non vediamo l’ora di immergerci nella grande atmosfera di Napoli-Real Madrid.

