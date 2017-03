Pagelle/ Napoli-Real Madrid: i voti della partita (Champions League - primo tempo)

LE PAGELLE DI NAPOLI-REAL MADRID (CHAMPIONS LEAGUE 2016/17, RITORNO OTTAVI DI FINALE): I VOTI DEL PRIMO TEMPO - Dopo un primo tempo entusiasmante il Napoli conduce 1-0 sul Real Madrid al San Paolo e mantiene intatte tutte le speranze di rimonta e passaggio del turno! Avvio veemente per gli azzurri, spinti da una bolgia incredibile, quella dei tifosi sugli spalti e di un'intera città ferma per questo match: subito al tiro Mertens (voto 7), spesso libero di creare a trequarti Hamsik (voto 7), pur impreciso in alcune conclusioni da buona posizione. Ma il forcing azzurro dà subito l'impressione di poter essere schiacciante e far male alla lunga alla squadra di Zidane. Koulibaly (voto 5,5) per poco non aziona una ripartenza velenosa di Modric e Bale (voto 6 per entrambi) ma allo stesso modo quando il Napoli attacca sono guai per Ramos & co: al minuto 24 la palla arriva ad Hamsik, ancora libero al limite dei 16 metri dei blancos. Assist in area per Mertens, che stoppa, mette nel mirino il secondo palo e colpisce con mancino! Delirio pazzesco al San Paolo, Napoli in vantaggio. Il ritorno del Real si concretizza poco dopo con un palo colto da Cristiano Ronaldo (voto 6) nell'unico spunto, finora, della sua serata; risposta però di Mertens nel finale, con montante scheggiato e doppietta accarezzata ma non concretizzata... Ci sono davvero tutti gli ingredienti per un secondo tempo epico, da non perdere: vivetelo con noi, live! VOTO NAPOLI 7,5 – Qualche errore dietro ma una pressione costante in avanti, a ritmi altissimi, con gol del vantaggio a referto e bis sfiorato... Molto bene, bisogna proseguire su questa linea ora MIGLIORE NAPOLI INSIGNE VOTO 7,5 – Prestazione di cuore e tecnica, trascinante quando porta palla e punta gli avversari PEGGIORE NAPOLI KOULIBALY VOTO 5,5 – Perde un paio di palloni sanguinosi, non può permetterselo stasera VOTO REAL MADRID 5,5 – Piatto, stupito forse dall'intensità avversaria, giustamente sotto nel punteggio. Ma comunque vicino al pari con Ronaldo MIGLIORE REAL MADRID MODRIC VOTO 6 – E' il faro del centrocampo dei blancos, tutte le azioni più pericolose transitano da lui PEGGIORE REAL MADRID KROOS VOTO 5 – E' lo specchio del Real, quanto a difficoltà, dopo il primo tempo. Poco "cattivo", lui e Casemiro si sono persi totalmente Hamsik in fase difensiva

(Luca Brivio)

