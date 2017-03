Pronostici Champions League/ Le scommesse sulle partite degli ottavi (oggi 7 marzo 2017)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEGLI OTTAVI (7 MARZO 2017) - E' tempo di pronostici in Champions League 2016-2017: martedì 7 marzo torna la coppa europea con le prime due partite valide per il ritorno degli ottavi di finale. Quale esito arriverà dai campi? Nelle gare di tre settimane fa ci sono state due vittorie interne, ma di diversa fattura; se l'Arsenal è quasi eliminato e si potrebbe qualificare solo con un mezzo miracolo, il Napoli sa di poter ribaltare l'esito della doppia sfida contro il Real Madrid perchè per farlo gli basterebbe un 2-0. E dunque, andiamo a vedere i pronostici per le due gare che aprono il programma delle partite di Champions League.

PRONOSTICO NAPOLI-REAL MADRID (ore 20:45) - La "remuntada", come viene chiamata in Spagna, è l’impresa che cerca il Napoli martedì al San Paolo contro il Real Madrid di Zidane. La gara avrà inizio alle 20.45 e partirà dal 3 – 1 dell’andata, con la formazione spagnola che riuscì a segnare tre reti dopo la segnatura iniziale di Insigne, ribaltando completamente il risultato. Dopo la sconfitta al Santiago Bernabeu il Napoli ha reagito vincendo in campionato in trasferta al Bentegodi, 3 – 1 sul Chievo, ma poi è stato beffato in casa dall’atalanta, che è passata per 2 – 0 al San Paolo, e poi ha perso con lo stesso risultato, 3 – 1 di Madrid e dopo essere passato in vantaggio, nell’andata di semifinale di Coppa Italia allo Stadium contro la Juventus. Nell’ultima gara di campionato, lo scontro diretto con la Roma, la formazione di Maurizio Sarri ha ottenuto un bel successo per 2 – 1 soffrendo nel finale dopo il 2 – 0 firmato da una doppietta di Mertens, ma rilanciandosi con la formula dell’attacco leggero, che con grande probabilità il tecnico partenopeo riproporrà anche in occasione della gara di ritorno contro il Real Madrid. Il Napoli per la gara contro gli spagnoli deve mettere in campo la stessa autorità che ha mostrato nell’anticipo dell’Olimpico, dimenticando nel contempo quei 5 minuti di "follia" finali che avrebbero potuto portare al pareggio. Il 2 – 0 casalingo sarebbe anche il risultato giusto per evitare i supplementari e l’eventuale lotteria dei calci di rigore. Da tenere presente, per la formazione di Sarri, che il Real Madrid è formazione temibile proprio nei minuti finali di partita ed anche recentemente in campionato è riuscito ad andare in rete in questi momenti. Un altro aspetto da sottolineare è la necessaria tenuta difensiva, che deve essere presente contro una squadra che dispone di bomber come Benzema, Cristiano Ronaldo e Bale, e sarà quindi necessaria una grande prestazione soprattutto da parte della coppia centrale che dovrebbe essere quella con Koulibaly e Raul Albiol. A Roma era uscito zoppicando dal campo Mertens, ma sembra che si tratti solo di crampi e quindi il belga sarà sicuramente della partita martedì sera. Nel Real Madrid saranno sicuramente assenti Varane e Coentrao, mentre Cristiano Ronaldo, risparmiato contro l’Eibar nell’ultima della Liga perché leggermente infortunato, sarà certamente al suo posto. Nelle competizioni UEFA, in situazioni come questa, con la partita persa all’andata in turni ad eliminazione diretta, il Napoli non ha grossi precedenti positivi, essendo riuscito a passare il turno solo 3 volte su 11 tentativi. Anche la tradizione generale vede favorito il Real Madrid che si qualifica ai quarti ininterrottamente da sei stagioni, mentre per il Napoli sarebbe la prima volta ai quarti di Champions League. In questo caso il pronostico per la gara di ritorno vede il Napoli vincente, ma la differenza reti dovrebbe consentire il passaggio del turno alla formazione spagnola.

PRONOSTICO ARSENAL-BAYERN MONACO (ore 20:45) - Impegno difficilissimo per l’Arsenal di Wenger all’Emirates Stadium dove gli inglesi tenteranno martedì 7 marzo, con inizio alle 20.45, una rimonta quasi impossibile contro il Bayern di Ancelotti che nella gara di andata si è imposto per 5 – 1, bissando il successo dello scorso anno, sempre da parte della formazione bavarese, ed anche in quel caso per 5 – 1 durante la fase a gironi all’Allianz Arena di Monaco. La formazione londinese dopo la sconfitta in Champions ha giocato solo due gare, una nella FA Cup, con un successo esterno contro i dilettanti del Sutton in FA Cup, ed una in Premier League sul campo del Liverpool, dove è stata battuta per 3 – 1 dimostrando di non essere riuscita a migliorare le sue prestazioni. La formazione bavarese invece ha ottenuto un pareggio per 1 – 1 in Bundesliga sul terreno dell’Hertha Berlino, poi successo per 8 – 0 sull’Amburgo, e sullo Schalke per 3 – 0 in Coppa di Germania, per chiudere poi la serie delle gare di avvicinamento con un netto 3 – 0 in casa del Colonia in Bundesliga, che l’ha avvicinata ancora di più alla conquista di un altro titolo di campione di Germania. Per i londinesi sarà necessaria una vittoria per 4 – 0 che in questo momento sembra fuori dalla loro portata, visto che la difesa sta subendo goal a raffica, mentre l’attacco fatica a segnare. Per questa gara Wenger deve fare a meno sia di Cazorla, che di Elnemy e Ozil, mentre rimane in dubbio la possibilità di schierare Ramsey. Nelle file del Bayern anche Ancelotti ha due giocatori infortunati, Sanchez e Boateng, ma la sua rosa gli permette di fare scelte appropriate anche per questa gara. Per quanto riguarda i due schieramenti, entrambi dovrebbero essere con il 4-2-3-1 con Wenger che dovrebbe schierare Giroud come punta avanzata, tenendo alle sue spalle Iwobi, Oxlade-Chamberlain e Sanchez. La punta avanzata del Bayern sarà Lewandowski, con Robben, Muller e Thiago Alcantara nella linea delle tre mezze punte, con Ribery di nuovo in panchina dopo l’impiego con il Colonia. Per quanto riguarda il pronostico, il risultato più probabile appare il pareggio.

