Risultati Champions League/ Diretta gol live score e marcatori (oggi 7 marzo 2017)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PARTITE E MARCATORI (RITORNO OTTAVI, OGGI 7 MARZO 2017) - La Champions League 2016-2017 torna dopo la settimana di sosta: nella giornata di martedì 7 marzo si giocano le prime due partite del ritorno degli ottavi di finale. Ancora una volta le otto gare previste, che ci porteranno ai quarti di finale e a un nuovo sorteggio per gli accoppiamenti, saranno scadenzate due per volta nel giro di due settimane; questo permetterà all’Europa League di portarsi in pari con il suo tabellone. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Martedì dunque abbiamo Arsenal-Bayern Monaco e Napoli-Real Madrid , entrambe alle ore 20:45. Il Napoli va a caccia dell’impresa: dal punto di vista del risultato non sarebbe nemmeno un miracolo (gli basta un 2-0 per qualificarsi), ma ha di fronte i campioni in carica del Real Madrid che, almeno sulla carta, è una squadra superiore nei singoli e che incute sempre rispetto e paura. Dopo la partita di andata la gestione del momento da parte della società partenopea non è stata impeccabile; nonostante questo il Napoli ha ripreso il filo del discorso e, battuta la Roma all’Olimpico, si candida ora a vivere una grande notte di Champions League con la consapevolezza di poter ribaltare la sconfitta dell’andata e prendersi così, per la prima volta nella sua storia, i quarti di finale della competizione.

Dall’altra parte è tutto semplice per il Bayern Monaco: i campioni di Germania arrivano dalla vittoria di Colonia (3-0) con la quale hanno rafforzato la loro leadership in Bundesliga e non rischiano alcunchè nella partita dell’Emirates. All’andata hanno vinto 5-1 con un secondo tempo stellare; l’Arsenal negli ultimi anni ha sempre giocato partite di ritorno straordinarie ed è andato vicino a ribaltare il risultato sfavorevole, tuttavia senza mai riuscirci. Questa volta poi si tratterebbe di vincere 4-0; un’impresa che sembra fuori portata, anche perchè nel fine settimana la squadra allenata da Arsène Wenger ha perso 3-1 sul campo del Liverpool e dunque arriva con il morale sotto i tacchi a questo appuntamento. Staremo dunque a vedere quello che succederà in queste due partite, e quali saranno le prime due squadre che riusciranno a qualificarsi per i quarti di finale della Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, RITORNO OTTAVI

Martedì 7 marzo

Ore 20:45 Arsenal-Bayern Monaco (andata 1-5)

Ore 20:45 Napoli-Real Madrid (andata 1-3)





