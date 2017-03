THOHIR IN GALERA?/ Il Presidente dell'Inter rischia l'arresto in Indonesia: ecco cosa ha fatto

THOHIR IN GALERA? PROBLEMI IN INDONESIA PER IL PRESIDENTE DELL'INTER CHE ORA RISCHIA L'ARRESTO. PRONTO A COLLABORARE - Sta sconvolgendo il mondo del calcio italiano la delicata situazione legata al Presidente dell'Inter Erick Thohir. Questi infatti rischia l'arresto in quanto Presidente del Comitato Olimpico Indonesiano. Sono in atto delle indagini per delle situazioni legate alla corruzione. Erick Thohir però si è già detto ben disposto a collaborare e ha già sottolineato che in quanto presidente del progetto in questione sarà pronto a pagare eventualmente se fosse provato che ha commesso lui degli errori in questa situazione. Se dovesse finire in carcere a risentirne potrebbe essere anche l'Inter, società di cui l'indonesiano è attualmente presidente e anche proprietario di una percentuale. Sarà importante valutare questa situazione quindi anche in ottica Inter perchè se questa cosa non può ledere ovviamente la società, totalmente estranea ai fatti, può però creare delle complicazioni logistiche se il suo Presidente dovesse assentarsi per scontare una pena. Dovrebbero a breve arrivare aggiornamenti molto importanti sulla questione

